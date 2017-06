Komentář k americkému trhu

Krátké shrnutí: Akcie na Wall Street si připsaly největší ztráty za poslední měsíc zejména pod tlakem padajících cen ropy (WTI -2,19 %, 43,23 USD). Černé zlato prolomilo důležité technické úrovně a dostalo se tak do medvědího trhu (-20 % od maxim z tohoto roku). Investoři mají obavy z přetrvávajícího nabídkového převisu, když sníženou produkci OPECu nahrazuje zejména břidlicová těžba z USA. Sentimentu příliš nepomohly ani další jestřábí komentáře z Fedu. Hlavní index S&P 500 nakonec odepsal téměř 17 bodů (-0,67 %, 2 437,03 b.). V červených skončily všechny sektory kromě zdravotnictví, největší ztráty si připsaly energie (-1,21 %). Zlato (-0,07 %, 1 243,01 USD) i přes posilující dolar předvedlo pouze nepatrný pohyb. Pohled na indexy: DJIA 21 467,14 -0,29% S&P 500 2 437,03 -0,67% NASDAQ 6 188,03 -0,82% Pohled na vybrané měny a komodity: EUR/USD 1,1130 -0,17% Zlato 1 242,58 -0,06% Brent ropa – future 45,99 -1,96% WTI ropa – future 43,23 -2,19%