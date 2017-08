Komerční banka ve 2Q výrazně překonala odhady

02.08.2017 09:05

Komerční banka dosáhla ve 2Q 2017 čistého zisku ve výši 3 616 mil. Kč, výrazně nad odhady trhu (3 238 mil. Kč). Pozitivní překvapení pramení z vyšších výnosů z finančních operací, kde se projevil zvýšený zájem klientů o zajišťovací operace v souvislosti s posilováním koruny a očekávaným růstem úrokových sazeb, a z opravných položek, které trh sice očekával na nízké úrovni (-362 mil. Kč), nicméně KB reportovala dokonce kladný výsledek (19 mil. Kč). To znamená vyšší rozpouštění dříve vytvořených opravných položek než tvorba nových. Meziroční propad je způsoben mimořádným ziskem z prodeje podílu ve VISA (959 mil. Kč) ve 2Q16. Po očištění by provozní výnosy a provozní zisk vzrostly o 2 % r/r a čistý zisk o 18 % r/r. Kapitálová přiměřenost vzrostla na 16,5 % (z 16,2 % na konci minulého roku). Celkově hodnotíme výsledky pozitivně vzhledem k výraznému překonání odhadů. Banka je schopna profitovat z příznivého ekonomického prostředí a předpokládané brzké zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB by mohlo dále pomoci k stabilizaci úrokových marží. Očekáváme dnes pozitivní reakci akcí. Kons., IFRS (mil. Kč) 2Q17 2Q16 r/r J&T e2Q17 Kons. Provozní výnosy 7 809 8 585 -9% 7 657 7 676 Čistý úrokový výnos 5 148 5 213 -1% 5 165 5 199 Poplatky & provize 1 661 1 708 -3% 1 607 1 605 Ostatní výnosy 1 000 1664 -40% 885 872 Provozní náklady -3 353 -3 317 1% -3 330 -3 325 Provozní zisk 4 456 5 268 -15% 4 327 4 351 Opravné položky 19 -563 - -155 -362 Zisk před zdaněním 4 527 4 750 -5% 4 225 4 040 Čistý zisk 3 616 3 801 -5% 3 387 3 238 Zdroj: J&T Banka, KB