Komerční banka: Žádný impulz na obzoru

08.03.2017 16:50

Tržní cena odpovídá fundamentu Komerční banka svými výsledky za minulý rok výrazně nepřekvapila a víceméně splnila to, co od ní trh očekával jak u samotných čísel, tak oznámenou dividendou ve výši 40 Kč. Naše projekce jsme upravili na základě reportovaných čísel za minulý rok a protáhli až do roku 2020. Hlavní změny oproti předchozí projekci zahrnují pomalejší stabilizaci úrokových marží, rychlejší růst mezd a mírně vyšší projekci rizikových nákladů. Výsledkem je snížení očekávaného zisku o 4 - 6 % v následujících 3 letech. Na základě těchto úprav snižujeme naší roční cílovou cenu pro akcie Komerční banky o 3 % na 1 015 Kč (z 1 047 Kč vydaných 12. srpna 2016). Oproti současné tržní ceně nabízí naše cílová cena přibližně 9% růstový potenciál. S dividendovým výnosem v rozmezí 4 – 5 % a absencí významnějšího impulzu v dohledné době nicméně nevidíme v tuto chvíli příliš potenciál pro výraznější růst akcií a proto snižujeme naše dlouhodobé doporučení na stupeň Držet (doposud Koupit). V relativním ocenění vůči ostatním bankám v regionu se podle ukazatele P/BV obchodují akcie KB na úrovni 1,6 přibližně se 7% prémií vůči mediánu trhu. To podle našeho názoru také odpovídá fundamentu společnosti a potvrzuje náš neutrální pohled na akcie. V rámci bank na pražské burze v současné době preferujeme akcie Moneta Money Bank, které při podobném ocenění nabízí výrazně vyšší dividendový výnos i lepší ziskovost podle návratnosti vlastního kapitálu. Rizika a příležitosti vůči našemu ocenění Příležitosti Rychlejší růst úvěrů Vyšší výplata dividend doprovázena emisí Tier 2 kapitálu Dřívější zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB Rizika Další zvýšení kapitálových požadavků ze strany ČNB Diskuze o zavedení sektorové daně po parlamentních volbách Další zintenzivnění konkurenčního tlaku ze strany menších bank kb-170308-cz.pdf