Komerční banka zítra zveřejní čísla za 1Q

03.05.2017 09:10

Komerční banka oznámí zítra výsledky hospodaření za 1Q 2017. Na příjmové straně očekáváme pokračující tlak na úrokové marže, který je stále jen částečně kompenzován růstem úvěrového portfolia. Výrazný propad výnosů z poplatků je ovlivněn loňským prodejem podílu ve společnosti CATAPS, z kterého KB generovala přes 300 mil. Kč ročně. Naopak výnosy z finančních operací by měly být meziročně o 24 % vyšší. Na straně nákladů očekáváme 14% pokles, po očištění o jednorázovou položku (prodej budovy) by celkové provozní náklady vzrostly o 4 % r/r. Opravné položky by měly meziročně vzrůst oproti minulému roku, nicméně stále zůstat na velmi nízkých úrovních vzhledem k růstu ekonomiky, růstu mezd a nízké nezaměstnanosti. Čistý zisk by podle naší projekce měl růst o 14 % r/r na 3 290 mil. Kč, po očištění o zmíněný prodej budovy by pak zisk poklesl o 6 % r/r v důsledku stagnujících výnosů a růstu nákladů. Podle našeho názoru nepřinesou nadcházející výsledky žádné výraznější překvapení a povedou maximálně k mírným korekcím výhledu pro tento rok ze strany managementu. Kons., IFRS (mil. Kč) 1Q 2017e 1Q 2016 r/r Provozní výnosy 7 672 7 694 0% Čistý úrokový výnos 5 120 5 233 -2% Poplatky & provize 1 620 1 700 -5% Výnosy z fin. operací 907 734 24% Provozní náklady -3 318 -3 879 -14% Provozní zisk 4 354 3 815 14% Opravné položky -302 -225 34% Zisk před zdaněním 4 110 3 641 13% Čistý zisk 3 290 2 893 14% Zdroj: J&T Banka, KB