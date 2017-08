Komerční banka zveřejní zítra čísla za 2Q

01.08.2017 08:56

Komerční banka zveřejní zítra ráno výsledky za 2Q 2017. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 3 387 mil. Kč, meziroční propad o 11 % je způsoben mimořádným výnosem z prodeje podílu ve Visa ve 2Q 2016. Na příjmové straně by k žádným výraznějším změnám dosavadních trendů dojít nemělo. To znamená především další mírný pokles úrokových výnosů a pokračující propad výnosů z poplatků a provizí. Provozní náklady by měly být meziročně mírně vyšší (+0,5 % r/r). Opravné položky očekáváme nadále na velmi nízké úrovni vzhledem k pokračujícímu růstu ekonomiky, růstu mezd a rekordně nízké nezaměstnanosti. Zisk před zdaněním by podle naší projekce měl klesnout ve 2Q o 11 % r/r, za celé první pololetí pak vzrůst o 8 % r/r na 9 024 mil. Kč. Po očištění o jednorázové vlivy (prodej budovy a podílu ve VISA) by byl zisk před zdaněním za 2Q meziročně vyšší o 12 % a za celé první pololetí pak o 10 %. Za tímto růstem jsou především nižší rizikové náklady. Investoři se kromě samotných čísel zaměří především na případné změny v celoročním výhledu a reakci na zvýšení kapitálových požadavků (proticyklické rezervy) ze strany ČNB. Zajímavé bude také sledovat, zda změna na pozici generální ředitele, kde bude Albert Le Dirac’h nahrazen od 3. srpna Janem Juchelkou, povede k nějakým změnám ve strategii banky. Kons., IFRS (mil. Kč) oček. 2Q17 2Q16 r/r Konsensus Provozní výnosy 7 657 8 583 -11% 7 676 Čistý úrokový výnos 5 165 5 211 -1% 5 199 Poplatky & provize 1 607 1 708 -6% 1 605 Výnosy z fin. operací 885 1664 -47% 872 Provozní náklady -3 330 -3 317 0% -3 325 Provozní zisk 4 327 5 266 -18% 4 351 Opravné položky -155 -563 -72% -362 Zisk před zdaněním 4 225 4 749 -11% 4 040 Čistý zisk 3 387 3 800 -11% 3 238 Zdroj: J&T Banka, KB