Komerční banka zvýšila cílovou cenu pro akcie Moneta Monety Bank na 95 Kč při stávajícím doporučení

Platiť virtuálnou menou bitcoin ako akceptovanou menou je už po novom možné aj v niektorých slovenských e-shopoch. Bitcoin v súčasnosti prežíva boom a prudný rast a ako decentralizovaná a neregulovaná mena bude pravdepodobne ako platidlo používaná stále viac a viac. Pozrieme sa preto na to, ako sa pozerajú na výdavky a príjmy vo virtuálnej menej slovenské daňové a účtovné predpisy. Celá zpráva »

Odvetvie finančného poradenstva sa bude stále viac orientovať na celkové potreby klientov, ako len na predaj finančných produktov. Finanční sprostredkovatelia začínajú pracovať netradičnými spôsobmi a zapájajú do toho aj svoje nefinančné zručnosti. Cieľom je vytvoriť si s klientom partnerský vzťah, ktorý presahuje len finančný svet. Celá zpráva »

Krátké zprávy

Vkladné knižky zakladajú deťom rodičia najčastejšie hneď po narodení či do jedného roka (50 %), do 6. narodenín tak urobí ďalších 26 % rodičov. V priemere má dieťa nasporených 1 500 eur, za posledné tri roky narástla táto suma o polovicu. Pravidelne však odkladajú rodičia len na každú piatu či šiestu vkladnú knižku. Sú však schopní odložiť v priemere do 200 eur mesačne. Celá zpráva »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá zpráva »

Letošní MS v Londýně bude vyvrcholením příběhu legendy světové atletiky sprintera s velkým „S“ Usaina Bolta. Tento víkend startuje svoji poslední sezónu a na konci června se objeví v Ostravě v rámci Zlaté tretry (zlaté tretry obouvá už dlouho). Celá zpráva »

Napriek tomu, že Slováci si dokážu aktívne sporiť, nerobia tak správnou formou. Do podielových fondov investuje len 16 percent z nich. Celá zpráva »

mBank prišla aktuálne na trh s ponukou kúpiť si podielové listy vo fondoch od viacerých svetových správcov cez internet banking. Ponuku volá aj ako investičný supermarket. Cieľom je sprístupniť ponuku podielových fondov bežným ľuďom, ako aj zvýšiť komfort pri predaji a nákupe podielových listov. Celá zpráva »