Konferenční hovor Stock Spirits Group k výsledkům za 2016

08.03.2017 20:00

Společnost Stock Spirits Group dnes zveřejnila výsledky za rok 2016, své první kompletní výsledky od loňského srpna. Podrobnosti k hospodaření společnost zveřejnila především v prezentaci ke konferenčnímu hovoru, z něhož vybíráme některé zajímavé body.Rok 2016 byl pro společnost velmi turbulentní, především v Polsku, kde bojuje s ostrou konkurencí. Společnost v Polsku snižovala ceny, aby získala zpět tržní podíl, reorganizovala však také svůj prodejní tým, který nyní dle prohlášení managementu tráví více času se zákazníky a pokrývá více obchodů. Řada z kroků by se podle managementu měla teprve projevit. I přes pokles provozních zisků se společnosti podařilo navýšit čistý zisk, který těžil z poklesu finančních nákladů po refinancování, které společnost oznámila spolu s profit warningem v listopadu 2015. Management se také zaměřil na náklady a na některé korporátní služby si nyní najímá firmy v lokálních trzích, nikoliv ve Velké Británii. Největší akcionář Luis Amaral, který se ve společnosti aktivisticky angažuje, však spokojen nyní. Náklady podle něj vůbec neklesly a situace společnosti vyžaduje radikální změnu. Výsledky v Polsku pod tlakem snižování cen, v ČR se dařilo distribučním značkám, Itálie slabá Tržby po očištění o pohyb měnových kurzů v druhé polovině roku v Polsku meziročně klesly o 4,7 % na 145 mil. EUR, Zisk EBITDA klesl o více než pětinu na 33,7 mil. EUR. Hrubá provozní marže meziročně klesla z 35 % na 27,5 %. Společnost očekává, že se v letošním roce bude marže v Polsku pohybovat mezi 26 až 27 %. Snižování cen by mělo být vyváženo úsporami. Za celý rok 2016 polské tržby po očištění o FX vzrostly o 3,9 % na 136,9 mil. EUR a EBITDA klesla o 2,9 % na 36,1 mil. EUR. Tržby v ČR meziročně stagnovaly a dosáhly 63,2 mil. EUR, když pokles tržního podílu tuzemských rumů kompenzovaly distribuční značky a změna produktového mixu. EBITDA tak vzrostla o 5,9 % na 19,6 mil. EUR. V Itálii společnost v roce 2016 utržila o 8,2 % níže, jelikož rostoucí tržní podíl byl převážen poklesem celého trhu. Společnost se v Itálii potýká s ekonomickou situací – vysokou nezaměstnaností mladých Italů. EBITDA klesla o 14,8 % na 6,9 mil. EUR. Tržby z dalších trhů vzrostly o 3,9 % na 31,5 mil. EUR, EBITDA však stagnovala na 5,1 mil. EUR kvůli vyšším produkčním nákladům. V úvodu letošního roku distribuci ve Velké Británii převzala společnost Distell. Polský trh s vodkou v roce 2016 vzrostl o 3,5 % Polský trh s vodkou, který dominuje trhu lihovin, v roce 2016 vzrostl o 3,5 %. Dařilo se především prémiovějším segmentům a ochuceným vodkám. Pokles o 2 % zaznamenal segment nejlevnějších vodek kvůli snižování cen v největším segmentu „mainstream“. Výrazně menší kategorie whisky vzrostla o 13,3 %, další druhy lihovin jsou zanedbatelné. Růst Stocku, který je na tomto trhu zastoupen především distribuovanou značkou Jim Beam, činil 25,7 %. Politika společnosti Roust po bankrotu otazníkem Společnost Roust, která je největší konkurent Stocku v Polsku, v únoru dokončila bankrot v rámci Chapter 11. Podle výkonného ředitele Stocku se nabízí dva pohledy na Roust – společnost se pod vedením nových vlastníků začne chovat „racionálněji“, nebo společnost může pokračovat ve své dosavadní agresivní politice. O výhradní distribuci společnosti Marie Brizard v tradičním kanálu se postará Eurocash V únoru oznámil menší konkurent v Polsku, společnost Marie Brizard, že o distribuci v důležitém tradičním kanálu se bude starat výhradně Eurocash, který má v tomto kanálu dominantní pozici. Podle Stachowicze je příliš brzy na posouzení vlivu na Stock, rozhodnutí však může otevřít možnosti bližší spolupráce s dalšími velkodistributory v tomto kanálu. Zajímavostí je, že Eurocash vede a z necelých 44 % vlastní Luis Amaral, který se aktivisticky angažuje ve Stocku, kde drží 9,7 %. Zdroj: Stock Spirits GroupJan Tománek, Fio banka, a.s.