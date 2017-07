Konglomerát General Electric ve 2Q 2017 reportoval výsledky mírně nad očekáváním

21.07.2017 15:20

Americká průmyslová společnost General Electric dnes před otevřením trhů oznámila výsledky za 2Q 2017. Jedná se o poslední výsledky než dlouholetého výkonného ředitele Jeffa Immelta nahradí John Flannery. Výsledky společnosti General Electric (GE) za 2Q FY 2017 2Q FY 2017Konsensus 2Q 20172Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 29,6 29,2 33,5 Čistý zisk (mld. USD) 1,35 -- 2,82 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,28 0,25 0,51 Celkové výnosy konglomerátu v meziročně klesly o 12 procent na 29,6 mld. USD, čekalo se 29,15 mld. USD. Očištěný zisk na akcii byl 0,28 USD, výrazně níž oproti minulo ročnímu 0,51 USD na akcii, ale stále nad očekáváním analytiků 0,25 USD. Čistý zisk společnosti klesl o 52 % na 1,35 mld. USD. Největší ztráty společnost zaznamenala v sektoru ropy a plynu, který zaznamenal pokles zisku o 52 % na 155 mil. USD. Nedařilo se ani divizi výroby elektřiny, které poklesly zisky o 10 % na 1,03 mld. USD. Pokles v těchto divizích nedokázaly kompenzovat ani příznivé výsledky divizí obnovitelných zdrojů (+25 % na 160mil. USD) a letectví (+11 % na 1,49 mld. USD). Podle stávajícího výkonného ředitele Jeffa Immelta, který po 16 letech z pozice odstoupí k 1. srpnu: Jsme na dobré cestě k cílu snížení našich celoročního výdajů o 1mld. USD. Globální rozšíření naší firmy stejně tak jako inovace v produktech a službách nám pomůže navigovat stávajícího prostředí a k maximalizaci produktivity. Od roku 2001, kdy se Jeff Immelt stal výkonným ředitelem společnosti, akcie GE klesly o 33 %. Za stejné období index S&P vzrostl o 118 %. Výsledky společnosti jsou zde. General Electric Co (GE) na 26,69 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 231,8 P/E 23,3 Vývoj za letošní rok (%) -15,5 Očekávané P/E 16,4 52týdenní minimum (USD) 25,9 Prům. cílová cena (USD) 30,0 52týdenní maximum (USD) 32,9 Dividendový výnos (%) 3,6 Zdroj: Bloomberg, The Financial Times, General ElectricRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.