Konglomerát General Electric ve 4Q 2016 zaostal za očekáváním

20.01.2017 15:50

Společnost General Electric prezentovala ve 4Q výsledky pod odhady, jednou z příčin byl pomalý růst cen ropy. Výsledky společnosti General Electric Co (GE) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. USD) 33,09 33,94 32,76 Čistý zisk (upravený, mld. USD) 4,08 4,07 3,41 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,460 0,460 0,35 Obrat společnosti meziročně klesl o 2,4 %. Divize energetiky rostla o 20 %, GE Aviation o 6,7 %. Obrat divize "Oil and gas" poklesl o 22 % kvůli stále nízkým cenám ropy ve 4Q. GE si hodně slibuje od podniku se společností Baker Hughes, jedním z největších operátorů ropných vrtů. Objem zakázek (backlog) vzrostl ve 4Q meziročně o 2 % na 321 mld. USD. Minulý rok se GE potýkalo se slabým růstem a snahou o růst prodeje těžké techniky jako jsou letecké moory, turbíny aj. Společnost se chystá prodat dvě divize, (vodní a průmyslovou) z důvodu potřeby hotovosti a změny struktury financování. Management společnosti vidí vývoj americké ekonomiky do budoucna pozitivně, ve zveřejněných materiálech byly však zmínky o "pomalém a volatilním" růstovém prostředí v minulém čtvrtletí. Vedení společnosti očekává v roce 2017 EPS na úrovni 1,6 - 1,7 USD. Akcie GE dnes oslabují o 1,5 %. Oficiální zpráva zde. General Electric Co (GE) na 31,21 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 276,1 P/E 28,5 Vývoj za letošní rok (%) -1,2 Očekávané P/E 18,8 52týdenní minimum (USD) 27,1 Prům. cílová cena (USD) 34,0 52týdenní maximum (USD) 33,0 Dividendový výnos (%) 3,0 Filip TvrdekFio banka, a.s.