Konzervativní strana ztratila v předčasných volbách většinu v parlamentu

09.06.2017 08:41

Therese May se tak nepovedlo volbami získat silnější pozici pro vyjednávání o Brexitu. Konzervativní strana se tak nyní může snažit utvořit menšinovou vládu a v parlamentu se snažit najít podporu ze strany poslanců ostatních stran, případně získat k vládnutí koaličního partnera.Konzervativní strana premiérky Theresy May sice po včerejších volbách zůstane nejsilnější stranou, ztratila však většinu v parlamentu. Po dosavadním sečtení hlasů ze 643 (celkem 650) okrsků získala konzarvativní strana 313 křesel, zatímco opoziční labouristé 260. Pro většinu je posléze potřeba získat 326 hlasů. Konzervativní strana se tak nyní může snažit utvořit menšinovou vládu a v parlamentu se snažit najít podporu ze strany poslanců ostatních stran, případně získat k vládnutí koaličního partnera. Média již spekulují o možnosti vlády s Liberální demokracií, se kterou již konzervativci vládly mezi lety 2010 až 2015. Liberální demokracie však vystupovala proti Berxitu a je tudíž otázkou, zda by se tato koalice byla schopna na konečné podobě vystoupení Spojeného království z Evropské unie dohodnout. Výsledek voleb výrazně zkomplikuje premiérce výchozí pozici ohledně vyjednávání o způsobu odchodu Velké Británie z Evropské unie. Získat silný mandát byl přitom paradoxně hlavní důvod, proč se rozhodla předčasné volby vyhlásit. Libra na zprávy o výsledku voleb reagovala oslabením. Zdroj: The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.