Kraft Heinz jeví zájem fúzi s Unileverem, podle něho a analytiků však nabízí málo

17.02.2017 15:56

Potravinářská společnost Kraft Heinz nabídla producentovi řady spotřebitelských produktů Unilever fúzi. Ten ji však odmítl s tím, že Kraft Heinz nabízí příliš málo. Také analytici Berenberg Bank považují valuační násobky za velmi nízké.Kraft Heinz za jednu akcii Unileveru nabízí 50 USD, respektive 30,23 USD na akcii a 0,222 akcie nové entity. To by ocenilo Unilever na přibližně 143 mld. USD. Společnosti by dohromady v minulém roce měly tržby téměř 85 mld. USD, což by jim stačilo na druhé místo za světovou potravinářskou jedničkou, společností Nestlé s 91,2 mld. USD. Transakce by svou velikostí přesáhla i nedávnou fúzi pivovarů Anheuser-Busch se SABMillerem. Podle analytiků Berenberg Bank nabídka Unilever oceňuje pouze na trojnásobku tržeb, 16násobku EBITDA a 21násobku P/E. To jsou podle analytiků příliš nízké vzhledem k nedávné nabídce společnosti Reckitt za Mead Johnson a akvizici společnosti White Wave koncernem Danone. Analytici také upozorňují na politické dopady fúze ve Velké Británii a Nizozemí a na překrývající se portfolia omáček. Unilever nabídku Kraft Heinzu odmítnul, jelikož mu pro své akcionáře nepřijde výhodná ze strategického ani finančního hlediska. Kraft Heinz má na podání případné další nabídky čas do 17. března. Společnost v prohlášení uvedla, že není jisté, že další nabídku podá. Načasování oznámení je poněkud překvapující, jelikož finanční ředitel Kraft Heinzu, P. L. A. Basilio, na konferenčním hovoru k výsledkům uvedl, že společnost nepotřebuje další akvizici, aby rostla její hodnota, a že sama má značky k prodeji. Jeho slova vzhledem k předchozím spekulacím o akvizičním apetitu Kraft Heinzu včera tlačila akcie amerických potravinářů níže. Kraft Heinz sice díky úsporám navýšil marže, nakopnout tržby se mu zatím nepovedlo. to vedlo ke spekulacím ohledně dalších akvizic. Akcie Unileveru v Londýně vzrostly o 15 % na historická maxima, pod tickerem UNI3 (+10,7 %) se obchodují také na německé Xetře. Akcie Kraft Heinzu (KHC) posilují o 7,8 %. Zdroj: Bloomberg Jan TománekFio banka, a.s.