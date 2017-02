Kraft Heinz ustupuje od fúze s Unileverem, akcie evropské společnosti ztrácí 6 %

20.02.2017 10:16

Americký Kraft Heinz po dohodě se společností Unilever oznámil, že ustupuje od záměru spojit se s evropským Unileverem.Zamýšlená fáze, která na veřejnost unikla minulý týden, vzbudila živé diskuze. Podle zdrojů seznámených se situací se fúze na veřejnost dostala ve velmi rané fázi, což ztížilo potenciální jednání. Kraft Heinz se proto rozhodl ustoupit. Deník The Financial Times také zmiňuje odlišnou kulturu obou společností. Americký Kraft Heinz vznikl několika fúzemi a akvizicemi, po kterých následovaly výrazné škrty nákladů, zatímco Unilever deklaruje udržitelnost jako jeden ze svých důležitých cílů. Akcie Unileveru na německém trhu Xetra (UNI3) se dnes propadají o 6,4 %. Zdroj: The Financial TimesJan TománekFio banka, a.s.