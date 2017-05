Kumulovaný zisk amerických bank v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl o 12,7 %, ukazuje FDIC

25.05.2017 12:06

K vyšším ziskům bankám pomohly vyšší úrokové výnosy. Data FDIC také ukazují, že počet problémových bank v USA klesá. Zpomaluje však tempo růstu úvěrů.Kumulovaný zisk amerických bank v prvním kvartále tohoto roku meziročně vzrostl o 12,7 %, což se rovná 44 miliardám dolarů. Vyplývá to z údajů zveřejněných Federální společností pro pojištění vkladů (FDIC). Za růstem ziskovosti stojí zejména vyšší úrokové výnosy, které meziročně vzrostly o 7,8 %. Údaje také ukazují, že počet problémových bank ve Spojených státech se dostal na nejnižší úroveň od poslední finanční krize v letech 2007 až 2009. V současné chvíli jich je 112, ještě před rokem to bylo 123 bank. Přitom po finanční krizi se počet problémových bank blížil 1000. Z údajů FDIC však také vyplynulo, že tempo růstu úvěrů v americké ekonomice klesá. V prvním čtvrtletí rostly v meziročním srovnání úvěry tempem 4 %, přičemž v prvním kvartále roku 2016 to bylo 5,3 %. Předseda FDIC to přičítá vývoji hospodářského cyklu, kdy se podle něho americké hospodářství blíží ke konci takřka osm let trvající expanze. Zdroj: FDICFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.