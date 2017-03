Likérka Stock Spirits Group představila výsledky za rok 2016, zaměřila se na úspory

08.03.2017 09:06

Likérka Stock Spirits Group představila výsledky za celý rok 2016 a návrh finální dividendy. Na klíčovém polském trhu zaznamenala pokračující stabilizaci, společnosti se dařilo v ČR. Výsledky společnosti Stock Spirits Group (BAASTOCK) za FY 2016 FY 2016Konsensus FY 2016FY 2015 Výnosy (mil. EUR) 260,974 262,2 262,649 Očištěný zisk EBITDA (mil. EUR) 51,5 50,10 53,724 Čistý zisk (mil. EUR) 28,437 -- 19,420 Čistý zisk na akcii (EPS, EUR/akcie) 0,14 0,12 0,09 Finanční výsledky Tržby společnosti stagnovaly (-0,6 %), počet prodaných 9litrových beden však vzrostl o 4,2 % na 12,3 mil. Po očištění o vliv měnových kurzů by tržby vzrostly o 1,2 %. Tržby rostly pomaleji než prodejní objemy kvůli snižování cen v Polsku. Očištěný hrubý provozní zisk EBITDA v roce 2016 klesl na 51,5 mil. EUR. Byl však ještě zatížen jednorázovými, převážně korporátními náklady, bez kterých by činil 53,0 mil. EUR. Tvorba čistého volného cash flow (net FCF) za rok 2016 dosáhla 48,340 mil. EUR oproti 46,862 mil. EUR za rok 2015. Společnost měla na konci roku čistý dluh ve výši 59,7 mil. EUR. Vývoj nových produktů v roce 2016 oproti minulému roku zpomalil, společnost volné prostředky věnovala na obrat vývoje v Polsku, kde se její značka Saska od spuštění v roce 2015 potýkala s problémy ohledně intelektuálního vlastnictví. Ty však v letošním únoru vyřešila a značka se vrátila na trh. K polskému trhu společnost v tiskové zprávě uvedla, že na něm zaznamenává pokračující stabilizaci, podrobnosti zřejmě bude obsahovat prezentace ke konferenčnímu hovoru, která proběhne od 10:00. Společnosti se dařilo v ČR a menších trzích V České republice značka tuzemských rumů Božkov čelila cenové konkurenci, společnost proto rebrandovala hlavní produkt jako Božkov Originál a na trh uvedla značku Božkov Tradiční s nižší cenou a obsahem alkoholu. To sice vedlo k poklesu tržního podílu, ovšem vyšší ziskovosti značek. Likérka také uvedla Božkov Bílý. Hrubý provozní zisk EBITDA v roce 2016 v ČR vzrostl o 6 % na 19,6 mil. EUR. Značka Božkov také obdržela ocenění nejdůvěryhodnější značky alkoholu. V Itálii se likérce podařilo navýšit tržní podíl v kategoriích limoncello, brandy a také v ochucených vodkách, které však jako celek zaznamenaly pokles, což vedlo k poklesu zisku. Na Slovensku společnost zaznamenala rekordní růst zisku a tržního podílu. Zisky rostly také z exportních trhů. Společnost si ponechá sídlo ve Velké Británii, úspory bude hledat jinde Nový výkonný ředitel inicioval analýzu možných z úspor z přesunu sídla z Velké Británie do Polska. Ačkoliv by přesun sídla do Varšavy přinesl úspory, pouze polovina z nich by se projevila v následujících třech letech a přesun by narušil fungování společnosti, která by musela hledat nové zaměstnance v Polsku. V srpnu společnost oznámila uzavření servisního centra ve Švýcarsku a ve všech svých trzích se zaměřuje na úspory – v Itálii uskutečnila nový tendr na sklad, v Polsku přestala spolupracovat s konzultanty, reorganizovala ČR. Také u korporátních služeb realizovala nové tendry. Společnost také přestala vyrábět některé méně populární varianty svých produktů, díky čemuž měla na konci roku nižší zásoby i přes růst prodejních objemů. Výhled Společnost se v roce 2017 zaměří na obrat vývoje na polském trhu a úspory. Společnost by měla těžit z iniciativ realizovaných v průběhu 4Q 2016 a 1Q 2017, které zatím měly málo času se projevit. Společnost oznámila, že posune konec fiskálního roku na září 2018, jelikož většinu svých tržeb realizuje kolem Vánoc, což ztěžuje plánování celoročního zisku. V roce 2016 činily tržby za 4Q 31 % tržeb za celý rok. Dividenda Management navrhuje výplatu další části dividendy ze zisku roku 2016 ve výši 5,45 euro centů na akcii. Včetně již vyplacených dividend tak společnost za rok 2016 vyplatí 19,62 centů. Akcie společnosti (BAASTOCK) včera uzavřely na 55 Kč v Praze a na 177 pencích v Londýně. Zdroj: Stock Spirits Group, ReutersJan Tománek, Fio banka, a.s.