Lufthansa reportovala první zisk za 1Q od roku 2008

27.04.2017 11:21

Letecké společnosti pomohly k dobrým výsledkům zejména divize nákladní přepravy a služeb. Výsledky společnosti Deutsche Lufthansa AG (LHA) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. EUR) 7,69 7,33 6,92 Upravený EBIT (mld. EUR) 25 (45) (53) Očištěný zisk na akcii (EPS, EUR/akcie) (0,15) -- (0,02) Dobré výsledky Lufthansa Technik a Lufthansa Cargo Lufthansa zveřejnila v prvním kvartále čistý zisk vůbec poprvé od roku 2008. Společnost má tradičně první čtvrtletí roku slabší. Letos pomohl k dosažení zisku růst tržeb, které meziročně poskočily o 11 %. Dařilo se zejména společnostem Lufthansa Technik a Lufthansa Cargo. Zisk před zdaněním a úroky EBIT činil 16 milionů euro ve srovnání se ztrátou 49 milionů euro v prvních třech měsících roku 2016. Upravený EBIT činil 25 milionů eur, přičemž analytici očekávali v konsensu ztrátu 45 milionů euro. CEO společnosti Ulrik Svensson řekl, že za pozitivními výsledky stojí zejména výrazně vyšší provozní výnosy a příznivé cenové prostředí. Opatrný výhled Přeprava cestujících meziročně vzrostla o 13 % a prodeje zavazadel poskočily o 8,3 %. Téměř 5 % růst přepravy cestujících má na svědomí prosincová akvizice Brussels Airlines. I přes pozitivní výsledky v prvním kvartále počítá nadále CEO Ulrik Svensson v celém roce 2017 s mírným poklesem provozního zisku. Důvodem jsou zejména vyšší náklady na pohonné hmoty. Navíc Svensson také upozornil, že Lufthansa prozatím nemá představu o vývoji situaci v důležitém třetím kvartále zahrnující letní sezónu. Podrobnější výsledky společnosti Lufthansa jsou zde. Akcie firmy dnes na německé burze klesají. Deutsche Lufthansa AG (LHA) -2,3 % na 16,43 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 7,7 P/E 4,5 Vývoj za letošní rok (%) +33,9 Očekávané P/E 6,9 52týdenní minimum (EUR) 9,1 Prům. cílová cena (EUR) 14,2 52týdenní maximum (EUR) 16,9 Dividendový výnos (%) 3,0 Zdroj: The Financial Times, LufthansaFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.