Lufthansa reportovala své historicky nejlepší první pololetí

02.08.2017 10:00

Zisky společnosti výrazně rostly, pomohly zejména vyšší počty pasažérů Výsledky společnosti Lufthansa (LHA) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. EUR) 9,260 9,125 8,126 Čistý zisk (mil. EUR) 740 -- 437 Očištěný zisk na akcii (EPS, EUR/akcie) 1,58 0,845 0,94 Německé aerolinky Lufthansa zažily vůbec nejlepší první polovinu roku ve své historii. Tržby společnosti za druhý kvartál dosáhly 9,26 mld. a meziročně vzrostly o 14 %. Čistý zisk se zvýšil o 69 % a činil 740 mil. EUR, což odpovídá 1,58 EUR na akcii. Firma zároveň zlepšila výhled na fiskální rok a očekává vyšší zisky než za uplynulý rok. Akcie Lufthansy během první poloviny roku 2017 vzrostly o 62 %, to je nejvyšší číslo z celého německého indexu Dax. K dobrým výsledkům přispěl nejen vyšší počet cestujících, ale také snižování provozních nákladů. Lufthansa je dnes vůbec nejvýraznějším titulem indexu DAX, akcie společnosti momentálně rostou o 3,9 %. Deutsche Lufthansa AG (LHA) +3,9 % na 19,4 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 9,1 P/E 4,5 Vývoj za letošní rok (%) +58,1 Očekávané P/E 6,5 52týdenní minimum (EUR) 9,1 Prům. cílová cena (EUR) 20,1 52týdenní maximum (EUR) 21,2 Dividendový výnos (%) 2,6 Zdroj: Financial Times, BloombergJan KreglFio banka, a.s.