Lufthansa výsledky za rok 2016 překonala očekávání

16.03.2017 10:50

Čistý zisk za fiskální rok vzrostl o 4,6 %. Lufthansa plánuje dividendu ve výši 0,50 EUR na akcii. Deutsche Lufthansa AG (LHA) za FY 2016 FY 2016Konsensus FY 2016FY 2015 Tržby (mld. USD) 31,66 31,62 32,05 Čistý zisk (mld. USD) 1,77 -- 1,7 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 3,81 3,20 3,67 Letecká skupina reportovala vyšší než očekávaný čistý zisk za rok 2016. Zisk rostl meziročně o 4,6 % a to navzdory mírnému poklesu tržeb, které se proti roku 2015 snížily o 1,3 %. Lufthansa výsledky překvapila navzdory celoevropskému nadbytku kapacit letecký společností. Společnosti se podařilo vykázat nad očekávání rostoucí zisk zejména díky snižování nákladů. Tržby za 4Q rostly o 0,5 % Za 4Q minulého roku společnost vykázala růst tržeb o 0,5 % na 7,79 mld. EUR. Čistá ztráta za poslední kvartál posléze dosáhla hodnoty 75 mil. EUR, v roce 2015 to ve 4Q bylo 50 mil. EUR. EBITDA za fiskální rok vzrostla o necelých 20 % na 4,065 mld. EUR, přičemž EBIT dosáhl hodnoty 2,275 mld. EUR, očekávalo se jen 2,08 mld. EUR. Upravný EBIT o neočekávané náklady na změny pracovních smluv a ztracené příjmy související se stávkou pak 1,752 mld. EUR, což je mírně pod očekáváními, která byla 1,79 mld. EUR. Lufthansa výsledky reportovala jen den poté, co oznámila dohodu s jejími piloty ohledně sporů o platby, které společnost v průběhu roku 2016 stály zhruba 100 mil. EUR. Snahu o snižování nákladů bude podle očekávání společnosti hatit růst cen paliv Společnost plánuje dividendu ve výši 0,50 EUR na akcii. Pro tok 2017 očekává Lufthansa signifikantní růst tržeb, upravený EBIT by měl pak mírně klesat zejména kvůli očekávání rostoucích cen paliv. Stejně jako v roce minulém plánuje letecká skupina snižování nákladů. Výsledky společnosti zde. Akcie Lufthansy dnes na německé burze rostou o 4,8 % na 15,105 EUR. Deutsche Lufthansa AG (LHA) +4,8 % na 15,105 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 7,1 P/E 4,0 Vývoj za letošní rok (%) +23,1 Očekávané P/E 7,6 52týdenní minimum (EUR) 9,1 Prům. cílová cena (EUR) 11,3 52týdenní maximum (EUR) 15,4 Dividendový výnos (%) 3,3 Zdroj: Bloomberg, The Financial Times, ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.