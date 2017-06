Macron a jeho hnutí Republika vpřed! získali většinu ve francouzských parlamentních volbách

19.06.2017 10:21

Francouzský prezident Emmanuel Macron si připsal další vítězství po včerejších volbách do francouzského parlamentu. Silná většina dává Macronovi šanci prosadit i slibované nepopulární reformy a silnější evropskou integraci.Podle předběžných výsledků Macron a jeho hnutí Republika vpřed! získali 350 z 577 křesel ve francouzském Národním shromáždění. Velké množství křesel v Národním shromáždění mu umožní prosadit reformu francouzského pracovního trhu, která by ulehčila najímání a propouštění zaměstananců. Národní frontě, straně Marine Le Pen, se nepodařilo vytvořit silnou opozici. Její strana získala jen 8 křesel, což není dostačující k vytvoření vlastního poslaneckého klubu. Zdroj: The Wall Street Journal, Hospodářské NovinyRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.