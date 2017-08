Macy's: Pokles tržeb v druhém čtvrtletí nižší než se očekávalo

10.08.2017 15:16

Maloobchodní řetězec Macy's zaznamenal v uplynulém období pokles tržeb o 2,5 %, trh očekával 3 %. Výsledky společnosti Macy's Inc (M) za 2Q 2017 2Q FY 2018Konsensus 2Q FY 20182Q FY 2017 Tržby (mld. USD) 5,552 5,51 5,87 Čistý zisk (mil. USD) 121 -- 168 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,48 0,45 0,53 Upravený zisk na akcii Macy's překonal očekávání, avšak společnost zaznamenala pokles obratu již 10. čtvrtletí po sobě. Porovnatelné tržby klesly ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2018 o 2,5 %, konsenzus analytiků počítal s poklesem o půl procenta vyšším. Nový (od března) CEO Jeff Gennette a jeho tým se potýkají s poklesem návštěvnosti obchodů nebo silnou cenovou konkurencí. Společnost tak v posledních letech výrazně osekávala náklady a zaváděla nové marketingové strategie. Potvrdila výhled pro letošní rok (pokles porovnatelných tržeb o 2,2 - 3,3 %). Oficiální zpráva zde. Akcie M na NYSE v premarketu roste o 0,6 %. Macy's Inc (M) na 23,03 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 7,0 P/E 8,5 Vývoj za letošní rok (%) -35,7 Očekávané P/E 8,0 52týdenní minimum (USD) 20,9 Prům. cílová cena (USD) 26,2 52týdenní maximum (USD) 45,4 Dividendový výnos (%) 6,6 Filip TvrdekFio banka, a.s.