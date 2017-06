Majoritní vlastník Kofoly a ostatní zakladatelé navyšují podíl ve společnosti

08.06.2017 21:06

Společnost Kofola Československo dnes po uzavření trhu oznámila restrukturalizaci akciových podílů a další transakce související s akciemi společnosti. Majoritní vlastník Kofoly společnost KSM Investment (držící 50,78 % akcií a patřící do rodiny Samarasů) a ostatní zakladatelé Kofoly Tomáš Jendřejek (vlastnící 2,61 %) a René Musila (rovněž 2,61 %) převedou své akcie na nově založenou firmu AETOS a.s. Společnost AETOS, jenž tedy bude vlastněna rodinou Samarasů a ostatními výše zmíněnými zakladateli, bude v Kofole celkem držet 56 % akcií. Cílem této restrukturalizace akciových podílů je podle vyjádření Kofoly zjednodušení a transparentnost osob ovládajících Kofolu. Následně představenstvo Kofoly oznámilo, že druhý nejvýznamnější vlastník Kofoly společnost CED Group (držící aktuálně 37,28 % akcií) převede svůj 12% podíl na společnost AETOS, a to za cenu 440 Kč za akcii. Záměrem je dokončit tento převod do konce letošního července. Podíl AETOSu ve společnosti Kofola se pak navýší z 56 % na 68 % a podíl CED Group se sníží na 25,28 %. Dále bylo rozhodnuto, že Kofola zahájí nabídku na odkup až 5 % akcií společnosti Kofola za cenu 440 Kč za akcii. Odkup bude provádět firma Radenska, což je 100% vlastněná dceřiná společnost Kofoly. Záměrem je zahájit odkup do konce letošního června a měl by trvat až osm týdnů. Odkup by měl být zahájen až po rozhodném dni pro uplatnění práva na letošní dividendu, jenž je stanoven na 14. června (naposledy se tak akcie Kofoly obchoduje na Pražské burze s nárokem na dividendu 12. června). Rovněž byly dohodnuty podmínky možného budoucího private placementu nebo veřejné nabídky akcií Kofoly. Konkrétně, většinoví vlastníci Kofoly v podobě CED Group a AETOS se dohodli, že budou spolupracovat na případném private placement nebo veřejné nabídce všech zbývajících akcií CED Group ve společnosti Kofola a 3 % akcií Kofoly držených firmou AETOS. V závislosti na tržních podmínkách by většinový vlastníci Kofoly mohli realizovat tuto nabídku v roce 2018. V dnešním prohlášení dále Kofola oznámila dividendovou politiku. Záměrem je v letech 2017 až 2020 vyplácet minimálně 60 % konsolidovaného čistého zisku. Jedná se v podstatě o první oficiální vyjádření směru dividendové politiky, pomineme-li indikaci managementu z konce roku 2015, kdy v rámci představení Kofoly před vstupem na Pražskou burzu management hovořil o 30% dividendovém výplatním poměru. Stanovení výplatního poměru v minimální výši 60 % hodnotíme pozitivně. V loňském roce Kofola vyplatila na dividendě 7 Kč na akcii, což bylo 42 % očištěného čistého zisku za rok 2015. Letos představenstvo Kofoly navrhlo výrazněji navýšit dividendu, bude vyplaceno 13,5 Kč na akcii, což znamená dokonce 88 % očištěného čistého zisku za rok 2016. Dnešní zprávu vnímáme jako pozitivní impuls pro akcie Kofoly. Na zítřejším openu by podle našeho názoru měla akcie reagovat růstem k hranici 440 Kč (dnes uzavřela na úrovni 406,6 Kč). Naší cílovou cenu na akcie Kofoly ponecháváme ve výši 486 Kč.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.