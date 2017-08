Maloobchodní řetězec Target reportoval pozitivní výsledky za 2Q

16.08.2017 14:16

Target dnes za druhý kvartál vykázal zisk i tržby nad konsensem a na pozadí negativního vývoje na maloobchodním trhu tak reportoval pozitivní čísla. Firmě pomáhaly tržby z digitálního businessu, dařilo se však i kamenným prodejnám. Akcie firmy v pre-marketu výrazně posilují. Výsledky společnosti Target Corp (TGT) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 16,43 16,32 16,17 Čistý zisk (mld. USD) 6,71 -- 6,25 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,23 1,19 1,23 Tržby i zisk nad konsensem Americký maloobchodní řetězec Target dnes před otevřením burzy reportoval výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku. Firma předčila očekávání trhu jak na úrovni celkových tržeb, tak i zisku na akcii. Klíčový sledovaný ukazatel porovnatelných tržeb taktéž překonal konsensus analytiků, když porovnatelné tržby v meziroční komparaci vzrostly o 1,3 % při očekávání 0,7 %. K dobrým výsledkům společnosti pomohly zejména dobrá čísla z online transakcí. Porovnatelné tržby z digitálního businessu meziročně vzrostly o výrazných 32 %. Dařilo se však i kamenným obchodům řetězce, kdy zákaznící začínají Target obchody navšetěvovat ve srovnání s předchozími kvartály častěji. „Jsme potěšeni tím, že náš traffic ve druhém čtvrtletí vzrostl o 2 %. Refletuje to růst jak v našich kamenných obchodech, tak i v digitálních kanálech,“ okomentoval výsledky CEO Tragetu Brian Cornell. Vylepšený výhled V návaznosti na pozitivní čísla za druhý kvartál firma zvýšila výhled pro třetí čtvrtletí. Projekce zisku na akcii se teď pohybuje v rozmezí 0,75 až 0,95 dolarů na akcii. Konsensus trhu je na úrovni 0,77 dolarů na akcii. Pro celý fikální rok pak Target projektu zisk na akcii mezi 4,34 až 4,54 dolary na akcii. Analytici oslovení agenturou Bloomberg posléze v konsensu očekávají 4,40 dolarů na akcii. Předchozí výhled počítal se 3,80 až 4,20 dolary na akcii. Target v předobchodní fázi posiluje o 5,58 %. Kompletní výsledky firmy jsou k dispozici zde. Target Corp (TGT) uzavřel na 54,35 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 30,0 P/E 11,0 Vývoj za letošní rok (%) -24,8 Očekávané P/E 12,3 52týdenní minimum (USD) 48,6 Prům. cílová cena (USD) 58,8 52týdenní maximum (USD) 79,3 Dividendový výnos (%) 4,5 Zdroj: CNBC, The Financial Times, Bloomberg, TargetFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.