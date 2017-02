Maloobchodní Wal-Mart v závěru fiskálního roku 2017 v souladu s odhady

21.02.2017 14:56

Wal-Mart v závěru fiskálního FY2017 na online tržby rostly o téměř 30 %. Výsledky společnosti Wal-Mart Stores Inc (WMT) za 4Q FY 2017 4Q FY 2017Konsensus 4Q FY 20174Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 130,936 131,160 129,667 Čistý zisk (mld. USD) 3,757 -- 4,574 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,30 1,29 1,29 Obrat se v minulém čtvrtletí pohyboval na hranici 130 mld. dolarů což je v rámci odhadu trhu, jednalo se o 1% růst (3 % při očištění o měnové vlivy). Provozní zisk klesl o 6,6 %. Porovnatelné tržby v USA rostly o 1,8 % (oček. 1,3 %), mezinárodní tržby, Walmart International, rosty o 3 % (očištěno o měn. vliv). Oblast e-commerce rostla o 29 %, jednalo se o 3. dvojciferný nárůst v řadě. Walmartu v online oblasti výrazně přispěla akvizice serveru Jet.com, která oživila segment v rámci firmy výkonnostně i personálně. Wal-mart se snaží portfoliem útočit i na vedoucí Amazon. Zde však panuje riziko - zákazníci mohou kvůli online nakupování opouštět tradiční kamenné obchody. Solidní čísla Wal-Martu jsou v kontrastu s výkonností konkurenta Target, který zaostal za odhady. Pro fiskální rok 2018 společnost očekává EPS na úrovni 4,2 – 4,4 USD (2017 4,32 USD) a růst v USA v prvním čtvrtletí o 1 – 1,5 %, tedy stabilní. Akcie WMT dnes v premarketu na NYSE roste o 3,8 %. Oficiální zpráva zde. Wal-Mart Stores Inc (WMT) na 69,37 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 213,2 P/E 16,0 Vývoj za letošní rok (%) +0,4 Očekávané P/E 16,0 52týdenní minimum (USD) 62,7 Prům. cílová cena (USD) 73,0 52týdenní maximum (USD) 75,2 Dividendový výnos (%) 2,9 Filip TvrdekFio banka, a.s.