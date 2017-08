Maloobchodník Ross Stores reportoval pozitivní čísla za 2Q a vylepšil výhled pro FY

18.08.2017 10:00

Firma reportovala tržby i zisk nad konsensem trhu. Navíc vylepšila výhled pro fiskální rok. Výsledky společnosti (ticker) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 3,43 3,37 3,18 Čistý zisk (mld. USD) 316,54 -- 295,89 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,82 0,77 0,71 Tržby i zisk nad konsensem Americký maloobchodník Ross Stores včera po uzavření trhu reportoval pozitivní výsledky za druhé čtvrtrletí fiskálníh roku. Tržby i zisk předčily odhady analytiků v konsensu. Tržby v meziroční komparaci vzrostly o 8 %, čistý zisk posléze o 12,5 %. Klíčový sledovaný ukazatel porovnatelných tržeb vzrostl oproti druhému čtvrtletí minulého roku o 4 %. Hrubá marže dosáhla úrovně 14,9 % a překonala tak vlastní projekce firmy za druhý kvartál. K navýšení hrubé marže pomáhala jak vyšší marže z prodeje zboží, tak i větší objem prodejů. Výhled pro další kvartály a fiskální rok Ve třetím čtvrtletí očekává maloobchodní společnost růst porovnatelných tržeb v rozmezí 1 % až 2 %. Zisk na akcii by měl podle projekce firmy dosáhnout úrovně 0,64 až 0,67 dolarů na akcii. Analytici v konsensu očekávají 0,67 dolarů na akcii. Ve čtvrtém kvartále pak Ross Stores očekává růst porovnatelných tržeb taktéž mezi 1 % až 2 %. Zisk na akcii by měl dosáhnout 0,88 až 0,92 dolarů na akcii. Na základě dobrých výsledků za první pololetí firma očekává růst zisku na akcii mezi 12 % až 14 % na 3,16 až 3,23 dolarů na akcii. Předchozí výhled se pohyboval v rozmezí 3,07 až 0,17 dolarů na akcii. Kompletní výsledky společnosti jsou k dispozici zde. Akcie Ross Stores v after-marketu rostly. Ross Stores Inc (ROST) včera uzavřela na 53,33 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 20,8 P/E 17,6 Vývoj za letošní rok (%) -18,7 Očekávané P/E 16,7 52týdenní minimum (USD) 52,9 Prům. cílová cena (USD) 71,1 52týdenní maximum (USD) 69,8 Dividendový výnos (%) 1,1 Zdroj: Bloomberg, Marketwatch, Ross StoresFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.