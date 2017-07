Mario Draghi vystoupí na konferenci v Jackson Hole

13.07.2017 14:56

Prezident ECB Mario Draghi by měl poprvé za tři roky vystoupit na sympoziu v Jackson Hole které pořádá kansaský Fed. Investoři očekávají indicie ohledně ukončení QE.Sympozium se koná 24. - 26. srpna v Jackson Hole ve státě Wyoming. Hlavní otázkou na jednoho z nejsledovanějších centrálních bankéřů současnosti bude, kdy a jak ECB ukončí program odkupu aktiv (QE). Některé informace by mohlo přinést i měnověpolitické zasedání ECB příští týden (20. 7.), doplněné tiskovou konferencí. Banka však pravděpodobně naznačí závěr QE až na zářijovém zasedání a to s termínem od začátku příštího roku. Z počátku se bude podle nejmenovaných zdrojů jednat o snížení odkupovaných objemů o 10 mld. € měsíčně (tzv. tapering, nyní je objem 60 mld. za měsíc). Draghi před několika týdny překvapil trhy nečekaně jestřábím komentářem, výnosy v návaznosti rostly a euro posílilo téměř ke hranici 1,15 EURUSD. Dnes je eurodolar na úrovni 1,1415. Zprávu přinesl Wall Street Journal, seznam řečníků v Jackson Hole je oficiálně zveřejňován až těsně před zahájením. Zdroj: WSJFilip TvrdekFio banka, a.s.