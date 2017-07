McDonald’s předčil očekávání a zaznamenal největší růst porovnatelných tržeb za 5 let

25.07.2017 15:40

Firma reportovala nejlepší výsledky prodejí za posledních 5 let Výsledky společnosti McDonald’s (MCD) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 6,05 5,96 6,265 Čistý zisk (mld. USD) 1,395 -- 1,093 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,70 1,62 1,25 Společnosti McDonald’s se ve druhém kvartále dařilo. Fastfoodový řetězec za 2Q zaznamenal růst porovnatelných tržeb o 6,6 %, očekávalo se zvýšení o 3,7 %. To je nejlepší výsledek za posledních 5 let. Celkové tržby vzrostly o 36 % na 6,05 mld. USD. To odpovídá 1,70 USD na akcii. Společnost dosáhla dobrých výsledků navzdory nepříznivým výhledům pro restaurace a občerstvovací zařízení. CEO společnosti Steve Easterbrook tak může slavit úspěch, neboť McDonald’s opět upevňuje svou pozici na trhu s rychlým občerstvením. Společnost v minulých letech ztratila velké množství zákazníků, kteří přešli ke konkurenčním řetězcům, v poslední době však firma zaznamenává zlepšující se statistiky. Za lepšími výsledky stojí také obměna produktů, nabídka zdravějších jídel, používání kvalitnějších ingrediencí a nápoje za 1 americký dolar. V předobchodní fázi rostly akcie společnosti o 3 %. McDonald's Corp (MCD) uzavřel na 151,85 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 123,8 P/E 24,4 Vývoj za letošní rok (%) +24,8 Očekávané P/E 23,8 52týdenní minimum (USD) 110,3 Prům. cílová cena (USD) 160,5 52týdenní maximum (USD) 156,8 Dividendový výnos (%) 2,4 Zdroj: Financial Times, BloombergJan Kregl, Fio banka, a.s.