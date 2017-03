Mediální skupina Central European Media Enterprises oznámila snížení nákladů na dluh

06.03.2017 14:56

Mediální skupina Central European Media Enterprises, známá také pod zkratkami CME a CETV, oznámila snížení průměrných nákladů na dluh z 8,75 % na 7,25 %, na kterém se dohodla se společností Time Warner, majoritním akcionářem a ručitelem.Průměrný náklad na dluh klesl o 1,5 procentního bodu na 7,25 %. Úrok u dluhů splatných v letech 2018 a 2019 klesne o 1,25 procentního bodu, úrok u dluhu splatného v roce 2021 klesne o 1,75 procentního bodu. Společnost očekává, že do konce roku 2018 na nižších úrocích uspoří nejméně 30 mil. USD, což jí pomůže urychlit strategii snižování zadluženosti, která počítá se splacením výrazné části dluhu v roce 2018. Splatnost dluhů společnosti CME vyjádřených v amerických dolarech Úroková míra dluhu by mohla klesnout až na 5,0 % v závislosti na vývoji poměru čistého dluhu vůči provoznímu zisku, uvádí společnost. O dalších 0,5 procentních bodů by úroková míra mohla klesnout v případě, pokud výše dlouhodobé úvěrové linky bude do konce září 2018 nižší než 815 mil. EUR. „V průběhu jednoho roku jsme snížili průměrné náklady na dluh o 4,5 procentních bodů. Tato transakce, kterou umožnilo pokračující zlepšení našich finančních a provozních výsledků, prokazuje naše trvalé odhodlání dlouhodobě zhodnocovat vlastní kapitál a pokračující podporu našeho největšího akcionáře,“ uvedli výkonní ředitelé společnosti Del Nin a Mainusch. „Nové nastavení úrokové míry, které se vztahuje na všechny splatnosti dluhu, má za následek okamžité a výrazné snížení našich nákladů na dluh, snižuje naše potenciální budoucí náklady na financování a udržuje současnou flexibilitu struktury našeho dluhu. Tyto úspory nám poskytují lepší pozici pro splnění našich plánů na snížení zadlužení a zlepšení finanční pozice společnost,“ uvedli v prohlášení. Akcie společnosti Central European Media Enterprises (BAACETV) skokově posilují o 7,8 % na 80,10 Kč. Zdroj: Central European Media EnterprisesJan Tománek, Fio banka, a.s.