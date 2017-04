Mediální skupina CME zveřejnila výhled na rok 2017, provozní zisk by měl vzrůst o 13 až 17 %

26.04.2017 15:21

Mediální skupina Central European Media Enterprises zveřejnila prezentaci ke konferenčnímu hovoru s managementem, která obsahuje výhled na letošní rok.Management očekává, že provozní zisk OIBDA v roce 2017 by měl meziročně vzrůst o 13 až 17 % při konstantních měnových kurzech. Volné hotovostní toky před platbou úroků (unlevered FCF) by při současných kurzech měly dosáhnout 105 až 110 mil. USD. Kapitálové výdaje (CAPEX) by měly být podobné jako v roce 2016. Růst rumunského trhu by měl být ve zbytku roku výrazně pomalejší než v 1Q. Management očekává, že výnosy budou v letošním roce a dalších letech růst rychlejším tempem než náklady, což by se mělo projevit na rostoucí OIBDA marži. Akcie společnosti (BAACETV) po zveřejnění výsledků za 1Q výrazně posilují. Central European Media Enterprises (BAACETV) +13,2 % na 101,5 CZK Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. CZK) 14,7 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +52,4 Očekávané P/E 48,2 52týdenní minimum (CZK) 49,0 Prům. cílová cena (CZK) 81,2 52týdenní maximum (CZK) 102,0 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Central European Media EnterprisesJan TománekFio banka, a.s.