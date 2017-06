Měnověpoliticky to na růst sazeb ve třetím čtvrtletí nevypadá, říká guvernér ČNB Rusnok

21.06.2017 11:11

Jiří Rusnok to řekl v rozhovoru pro ČTK. Potvrdil komunikaci jeho kolegů o tom, že silnější koruna působí jako faktor pro oddálení růstu sazeb.Guvernér České národní banky (ČNB) v rozhovoru pro ČTK opět potvrdil stejný směr komunikace jaký tento týden použili jeho kolegové v bankovní radě Vladimír Tomšík a Marek Mora. Rusnok potvrdil, že posilující kurz koruny může vést k oddálení zvyšování hlavní úrokové sazby. Rusnok řekl, že z měnověpolitického hlediska se mu prozatím růst sazeb již ve třetím kvartále nejeví jako pravděpodobný. A to přesto, že aktuální prognóza ČNB na základě modelu indikuje růst sazeb právě již ve třetím kvartále. „Ano, může to být ve třetím čtvrtletí, což je spíše modelový výpočet, ale měnověpoliticky to na to nevypadá. Pokud by zvýšení sazeb přišlo, tak to budou drobné krůčky. Pokud by koruna dál systematicky posilovala, může to být ale důvod k pomalejšímu zvyšování sazeb,“ prozradil svůj pohled na věc Rusnok. Guvernér také hovořil o možných změnách investiční strategie ČNB v rámci správy devizových rezerv. „Část devizových rezerv, kterou nepotřebujeme nutně pro měnovou politiku, budeme pravděpodobně orientovat více výnosově. Uvažujeme o změnách v měnové struktuře, například dolar vynáší více než eura. Logicky je zde prostor pro další instrumenty, byť stále relativně bezpečné. Jde o různé dluhopisy kryté zástavami americké nebo evropské provenience. Prostor by se mohl najít také například pro korporátní dluhopisy, což Evropská centrální banka běžně dělá,“ upřesnil záměry ČNB Rusnok. Rusnok se také zmínil o postoji spekulantů na posílení koruny, kteří se podle jeho slov změnili spíše v investory čekající na posílení kurzu v delším horizontu. V rozhovoru padlo také téma přijetí eura, které by podle Rusnoka česká ekonomika zvládla. Rusnok také kritizoval bankovní unii EU jakožto nedokončený projekt. Zdroj: ČTK František Mašek, Fio banka, a.s.