Mexická továrna si poradí i bez prodejů do Spojených států, tvrdí BMW

16.01.2017 11:11

Donald Trump pohrozil automobilce BMW uvalením 35% daně na automobily dovezené z nové mexické továrny. Německá automobilka však tvrdí, že si továrna v San Luis Potosí poradí i bez exportu do USA.Donald Trump v neděli publikovaném rozhovoru pro deník Bild německé automobilce pohrozil 35% daní na automobily dovezené z nové továrny v mexickém San Luis Potosí. S podobnými hrozbami se setkaly i automobilky Toyota a General Motors. Ian Robertson, člen představenstva BMW, však v rozhovoru pro Financial Times, učiněném několik dnů před Trumpovým rozhovorem, uvedl, že továrna je schopná vyrábět různé modely pro trhy, kde se jezdí vpravo i vlevo, a že skupina kapacitu potřebuje tak jako tak. Na otázku, zda by továrna přežila i bez exportů do USA, odpověděl, že „absolutně“. To je nezvyklá pozice, většina mexických továren závisí na exportech do Spojených států. Továrna v San Luis Potosí otevře v roce 2019 a bude vyrábět modely série 3 pro celosvětový trh. BMW již disponuje továrnou v americkém městě Spartanburg, kterou ročně opustí přes 400 tis. vozů. BMW uvádí, že se jedná o největší továrnu společnosti na světě a jednu z nejvíce exportujících továren v USA. „Ministerstvo obchodu nás pravidelně uvádí jako příklad jak exportovat,“ řekl Robertson. Bayerische Motoren Werke AG (BMW) -1,4 % na 86,56 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 56,0 P/E 8,2 Vývoj za letošní rok (%) -2,5 Očekávané P/E 8,5 52týdenní minimum (EUR) 63,4 Prům. cílová cena (EUR) 89,0 52týdenní maximum (EUR) 91,8 Dividendový výnos (%) 3,7 Zdroj: The Financial TimesJan TománekFio banka, a.s.