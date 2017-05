Mezera na trhu práce v eurozóně je větší, než ukazují oficiální čísla o nezaměstnanosti, tvrdí ECB

10.05.2017 16:36

To posléze může vést ke slabšímu růstu mezd, jejichž růst je klíčovým bodem pro udržitelnou inflaci. ECB to uvedla ve své studii. Mario Draghi dnes odpovídal na dotazy holanských zákonodárců.Evropská centrální banka (ECB) dnes publikovala krátkou studii, která poukazuje na to, že mezera na trhu práce je větší, než jak ji ukazují oficiální čísla o nezaměstnanosti. To posléze vede ke slabšímu růstu mezd. Studie publikovaná ECB, tak znovu oživila spekulace ohledně toho, kdy bude eurozóna připravena na ukončení programu nákupu aktiv, případně na růst úrokových sazeb. Právě vyšší růst mezd by měl napomoci udržovat růst spotřebitelských cen na inflačním cíli ECB. Přesto, že státy eurozóny v posledních letech rostou solidně, růst mezd je vcelku nevýrazný, komentuje situaci agentura Reuters. Problémem ohledně poklesu nezaměstnanosti a pomalým růstem mezd může být právě fakt, že někteří pracovníci z oficiálních statistik vypadli, další jsou posléze zaměstnaní jen na poloviční úvazek, což růstu mezd taktéž nepomáhá. Draghi drilovaný před zákonodárci v Holandsku Prezident ECB Mario Draghi dnes čelil tvrdým otázkám ze strany holandských zákonodárců, když odpovídal na jejich dotazy ve sněmovně reprezentantů. Draghi na kritiku uvolněné měnové politiky ECB reagoval tím, že ECB podle něho pomohla k oživení v eurozóně a k vytvoření 4,5 milionů pracovních míst. Vše ostatní je podle prezidenta ECB pouhou spekulací. Podle Draghiho však situace ohledně udržitelnosti inflačního cíle a růstu ekonomik eurozóny stále není na takové úrovni, aby ECB mohla začít utahovat měnové podmínky. Zdroj: ECB, The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.