Michael Kors koupí značku Jimmy Choo za 896 mil. GBP

25.07.2017 13:00

Módní značka Michael Kors uzavřela dohodu s britským výrobcem luxusní obuvi a kabelekLuxusní módní značce Jimmy Choo se v posledních letech daří méně, již nemá na trhu tak silnou pozici a od dubna tohoto roku je na prodej. Za poslední rok prodeje společnosti poklesly o 0,8 % a zisk se snížil na 15,4 mil. GBP z předchozích 19,4 mil GBP. Podle prohlášení společnosti Michael Kors by měla být nabídka konečná. Společnost byla založena v roce 1996, v posledních letech však nedokázala navázat na výrazné úspěchy z počátku milénia. Luxusním módním značkám se obecně v posledních letech daří méně, neboť stále více zákazníků preferuje cenově dostupnější sortiment. Podle slov předsedy společnosti Petera Harfa je spojení s firmou Michael Kors výhodné pro zaměstnance i akcionáře a zároveň přinese nové možnosti pro zákazníky. Dohoda o převzetí společnosti by měla být dokončena koncem tohoto roku. Jan KreglFio banka, a.s.