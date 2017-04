Microsoft v 1Q vykázal růst zisku, tržby však zaostaly za konsensem trhu

28.04.2017 11:31

Firmě se daří v rozvíjení cloudových služeb. Naopak divize osobních počítačů nadále ztrácí místo na trhu. Výsledky společnosti Microsoft Corp (MSFT) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 23,56 23,62 22,16 Čistý zisk (mld. USD) 5,7 -- 5,04 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,73 0,70 0,62 Zisk sice rostl, tržby však zaostaly za očekáváním Kvartální zisk amerického giganta vzrostl meziročně o skoro 28 %, za což firma vděčí zejména cloudovým službám. Rostly i tržby, avšak zůstaly ve třetím kvartále roku 2017 za očekáváním trhu. Zklamáním byl zejména pokles tržeb z prodeje produktu Surface, tedy počítače a hybridního tabletu v jednom. Prodej tohoto prouktu pokles o čtvrtinu ve srovnání se třetím čtvrtletím minulého roku. Ten byl však vyvážen rostoucí poptávkou po cloudových službách, což je výsledkem směru CEO firmy Satyi Nadelly, který se již od svého nástupu do Microsoftu zaměřil právě zejména na cloudové služby. Záměrem je vyrovnat tak díky cloudu pokles pozice na trhu počítačů, kde nadále klesá poptávka po Windows systému. Cloudová platforma Microsoftu Azure prozatím konkuruje platformě Amazon Web Services od firmy Amazon, která je lídrem na trhu. Ve třetím kvartále roku 2017 poskočily výnosy divize Azure ve srovnání se třetím kvartálem roku 2016 o 93 %. Pokles tržeb divize osobních počítačů K celkové výši tržeb v hodnotě 22,09 miliardy dolarů přispěla částkou 975 milionů dolarů také scoiální síť LinkedIn, kterou Microsoft koupil na konci minulého roku. Největší divize společnosti, kterou je stále segment osobních počítačů vykázala tržby ve výši 8,8 miliardy dolarů, což se meziročně rovná poklesu o 7,4 %. Analytici očekávaly tržby z prodeje počítačů ve výši 9,2 miliardy dolarů. Tržby z prodejů počítačů klesaly i navzdory tomu, že světové dodávky osobních počítačů po pěti letech mírně rostly. Komerční služby Office 365 meziročně zaznamenaly 45 % růst. Podrobnější výsledky společnosti Microsoft jsou k dispozici zde. Microsoft Corp (MSFT) včera uzavřel na 68,27 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 527,1 P/E 30,7 Vývoj za letošní rok (%) +9,9 Očekávané P/E 22,9 52týdenní minimum (USD) 48,0 Prům. cílová cena (USD) 71,5 52týdenní maximum (USD) 68,4 Dividendový výnos (%) 2,2 Zdroj: The Financial Times, Microsoft, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.