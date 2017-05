Ministerstvo financí plánuje na rok 2018 rozpočet se schodkem 50 miliard korun

22.05.2017 13:01

Dnes to oznámil odcházející ministr financí Andrej Babiš.Andrej Babiš dnes oznámil, že ministerstvo financí plánuje pro rok 2018 státní rozpočet se schodkem 50 miliard korun. Babiš také řekl, že ministertsvo předloží návrh vládě do konce května. Zdroj: ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.