Ministerstvo financí údajně usiluje o ovládnutí dozorčí rady ČEZ, uvádí týdeník Týden

30.05.2017 14:26

Zástupce ministerstva financí v dozorčí radě ČEZu údajně v blízké době přijde s návrhem na odvolání zástupců ČSSD a KDU-ČSL, uvádí týdeník Týden.Jeden z členů dozorčí rady společnosti ČEZ zastupující ministerstvo financí by měl v dohledné době přinést návrh na odvolání zástupců ČSSD a KDU-ČSL, uvádí Týden s odvoláním na některé zdroje blízké Babišovi. „Pokud by se tak stalo, finance by místo nich dosadily vlastní lidi, dozorčí radu ovládly a mohly by pak třeba odvolat generálního ředitele ČEZ Beneše,“ uvádí Petr Kolář z Týdne. Byť by měl ČEZ spadat pod ministerstvo financí, v důsledku koaliční smlouvy mají v dozorčí radě většinu hlasů zástupci společnosti, ČSSD a KDU-ČSL. Zástupci ministerstva financí byli přehlasováni při prodlužování smlouvy generálnímu řediteli Benešovi, stejně tak byli proti prodeji Počerad. Akcie ČEZ (BAACEZ) dnes oslabují o 0,7 % na 449 Kč. Zdroj: Týdeník TýdenJan TománekFio banka, a.s.