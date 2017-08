Minutes ECB: Euro může být až příliš silné

17.08.2017 13:51

Členové rady ECB na červencovém zasedání vyjádřili obavu z přílišného posílení společné měny.Přestože letošní rally na euru je odrazem zlepšujících se ekonomických podmínek v eurozóně a blížícího se konce QE a zvyšování sazeb, na posledním zasedání ECB zazněly obavy nad tímto trendem. Jde o možné překročení přirozené úrovně kurzu vyplývající z reálné ekonomiky. Euro letos posílilo na páru s dolarem o 11 %. Přílišné posilování domácí měny pak tlačí ECB ke zdi, v zápiskách je uvedena potřeba ECB mít dostatečný manévrovací prostor, a to oběma směry. Diskutována byla také změna forward guidance, jejíž odkládaní by mohlo způsobit zvýšenou volatilitu v případě náhlých a zásadních změn výhledu. Ekonomika eurozóny rostla ve 2Q o 0,6 % v souladu s odhady, červencová inflace 1,3 % dle očekávání. Tato data budou zohledněna až na zářijovém zasedání. Dolar po zveřejnění rozšířil zisky. Zdroj: BloombergFilip Tvrdek, Fio banka, a.s.