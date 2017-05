Minutes Fedu indikují zvýšení sazeb v červnu a začátek postupné redukce bilance

25.05.2017 09:41

Záznam z posledního zasedání FOMC tak de facto potvrdil již předchozí informace.Včerejší záznam z posledního zasedání federálního výboru pro jednotný trh (FOMC) Fedu nepřinesl žádné výraznější překvapení. Členové FOMC se shodli na tom, že pokud se americká ekonomika udrží na současné trajektorii (zasedání proběhlo 2. a 3. května), dojde opět ke zvýšení hlavní úrokové sazby v ekonomice. I přes určité zpomalení růstu HDP a inflace se tak očekává další zvýšení federal funds rate již na dalším měnovém zasedání v červnu. Dalším důležitým bodem, který byl na startu května členy FOMC diskutován je redukce bilance americké centrální banky. Ta po třech kolech kvatnitativního uvolňování dosáhla výše 4,5 bilionu dolarů. O její redukci se diskutovalo již na minulém zasedání FOMC, o čemž jsme informovali zde. Očekává se, že k pozvolnému ukončování reinvestic výnosů by tak mohlo začít docházet již ve druhé polovině roku. Z minutes Fedu také vyplynulo to, co již v dubnu avizoval prezident nejdůležitější regionální rezervní banky FEDu v New Yorku a člen FOMC W. Dudley. „Pokud začneme s redukcí naší rozvahy, jedná se o určitou substituci zvyšování sazeb a proto je možné, že se v té chvíli rozhodneme k malé pauze ohledně růstu klíčové krátkodobé sazby v ekonomice“, prozradil tehdy Dudley v rozhovoru pro Bloomberg. Dá se tak očekávat, že se startem redukce bilance dojde k určitému zpomalení tempa růstu úrokových sazeb. Více info o minutes Fedu případně zde. Zdroj: Fed, The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.