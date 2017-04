Minutes FEDu ukázaly, že redukce bilance americké centrální banky by mohla začít již tento rok

06.04.2017 10:36

Nadále se počítá se dvěma dalšími zvýšeními sazeb. Nic překvapivého minutes nepřinesly.Včera byl zveřejněn zápis z posledního jednání Federálního výboru pro volný trh (FOMC), na kterém americká centrální banka zvýšila svoji klíčovou sazbu o 0,25 %. Ze zápisu je zřetelné, že většina členů FOMC očekává, že k redukci bilance americké centrální banky by mohlo začít docházet již ve druhé polovině tohoto roku. Snižování rozvahy je samozřejmě podmíněno pokračující dobrou kondicí americké ekonomiky, tedy inflací kolem 2 % a solidního růstu produktu spojeného s pozitivním vývojem na trhu práce. Pro FED se v současné chvíli nabízí dva způsoby redukce rozvahy, buď postupné snižování tempa reinvestic výnosů či okamžité jednorázové zastavení reinvestic. Experti očekávají jako reálnější spíše první ze zmíněných variant. Minutes Fedu také potvrdily záměr členů FOMC nadále setrvat u plánovaných tří zvýšení úrokových sazeb v roce 2017. Po březnovém zvýšení na 0,75 až 1 % se tak nadále počítá ještě se dvěma dalšími zvýšeními. Prezident nejdůležitější regionální rezervní banky FEDu v New Yorku a členk FOMC W. Dudley se však v rozhovoru pro Bloomberg nechal slyšet, že si dokáže představit i mírnou pauzu zvyšování sazeb ve chvíli, kdy FED začne s normalizací rozvahy. „Pokud začneme s redukcí naší rozvahy, jedná se o určitou substituci zvyšování sazeb a proto je možné, že se v té chvíli rozhodneme k malé pauze ohledně růstu klíčové krátkodobé sazby v ekonomice“, prozradil Dudley. V současné chvíli dosahuje bilance FEDu hodnoty zhruba 4,5 bilionu dolarů. To je výsledek tří kol tzv. kvantitativního uvolňování (QE), které zahrnovalo zejména nákupy státních dluhopisů a mortgage backed securities (MBS), v menší poměru pak podnikové dluhopisy. Zdroj: Bloomberg, The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.