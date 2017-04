Mobilní operátor Verizon v prvním čtvrtletí zaostal za odhady

20.04.2017 15:40

Americký Verizon v 1Q zaostal za odhady jak z hlediska ziskovosti tak obratu. Do výsledků se promítla ztráta zákazníků, ta dosáhla v minulém období 307 tis., nejvíce za posledních 12 let. Výsledky společnosti Verizon Inc (VZ) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 29,8 30,45 32,17 Čistý zisk (mld. USD) 3,89 -- 3,90 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,95 0,962 0,96 Verizon zaznamenal meziroční pokles obratu o 7,3 %, k tomu výrazně přispěl pokles v rámci divize "Wireless" (tvoří 2/3 obratu). Divize "Wireline" se pohybovala na stabilní úrovni. Zásadním krokem bylo v uplynulém čtvrtletí zavedení neomezeného datového tarifu. Tento krok podnikl Verizon jako poslední z poslední v velkých amerických operátorů. Nabídka se však neukázala být přesvědčivá jak v očích zákazníků tak investorů. Bez zavedení neomezených dat by podle oficiálního vyjádření byla situace ještě horší. Podle agentury Bloomberg společnost zkoumá možnosti fúze, jedná údajně se společnostmi Comcast, Walt Disney či CBS a také se připravuje na budování 5G sítí či rozvíjí svoji B2B reklamní platformu s názvem “Oath”. Akcie VZ dnes klesá o 2,2 %. Oficiální zpráva zde. Verizon Communications Inc (VZ) na 48,94 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 199,7 P/E 13,0 Vývoj za letošní rok (%) -8,3 Očekávané P/E 12,9 52týdenní minimum (USD) 46,0 Prům. cílová cena (USD) 52,2 52týdenní maximum (USD) 57,0 Dividendový výnos (%) 4,7 Filip TvrdekFio banka, a.s.