Moneta: Čistý zisk podpořen mimořádným výnosem z prodeje dluhopisů

10.08.2017 08:55

Moneta oznámila za 2Q 2017 čistý zisk ve výši 1 155 mil. Kč, vysoko nad naším očekáváním (885 mil. Kč). Důvodem je mimořádný zisk z prodeje dluhopisů ve výši 343 mil. Kč. Po očištění o tuto položku by zisk před zdaněním ve výši 1 101 mil. Kč byl v souladu s naší projekcí (1 111 mil. Kč). Pozitivní je akcelerace růstu úvěrového portfolia (+4 % r/r), naopak nadále pokračuje pokles čisté úrokové marže (4,7 % oproti 5,1 % v 1Q). Celkové provozní výnosy by po očištění o zisk z prodeje dluhopisů byly mírně pod očekáváním, nicméně tento rozdíl je kompenzován nižšími provozními náklady, které meziročně poklesly o 2 %. Rizikové náklady podle očekávání zůstávají na velmi nízké úrovni. Kapitálová přiměřenost byla na konci 2Q na úrovni 18,4 % (bez započtení zisku za 1H) a přebytek kapitálu nad plánovanou cílovanou úrovní 3,2 mld. Kč (6,3 Kč na akcii). Za celý rok management očekává zisk ve výši 3,65 mld. Kč (doposud 3,5 mld. Kč), provozní náklady 4,8 mld. Kč a rizikové náklady 60 – 70 b.b. (doposud 80 – 90 b.b.). Celkově hodnotíme zveřejněné informace pozitivně. Provozní úroveň je bez výraznějších překvapení, mimořádný zisk z prodeje dluhopisů pak pomůže celoročnímu zisku a s tím související dividendě. Výhled managementu je podle našeho názoru na úrovni čistého zisku konzervativní a nemělo by být pro společnost problém jej překonat. v mil. Kč 2Q 2017 2Q 2016 r/r Oček. J&T Čisté úrokové výnosy 1 824 2 106 -13% 1 857 Poplatky a provize 460 498 -8% 468 Ostatní provozní výnosy 487 288 69% 157 Provozní výnosy 2 771 2 892 -4% 2 482 Provozní náklady -1 146 -1 169 -2% -1 218 Provozní zisk 1 625 1 723 -6% 1 264 Opravné položky -181 -218 -17% -153 Čistý zisk 1 155 1 199 -4% 885 Zdroj: J&T Banka, Moneta