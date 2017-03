Moneta: Naposledy s nárokem na dividendu 11. dubna

Moneta oznámila, že rozhodný den pro účast na valné hromadě a zároveň rozhodný den pro nárok na dividendu ze zisku minulého roku bude 13. dubna. To znamená, že se akcie budou naposledy obchodovat s nárokem na dividendu a účast na valné hromadě v úterý 11. dubna. Podle platné legislativy je rozhodný den (pokud společnost nestanoví jinak) týden před valnou hromadou, která se koná 24. dubna. Nicméně pondělí 17. dubna i pátek 14. dubna jsou státní svátky (Velikonoce), takže čtvrtek 13. dubna je poslední den, kdy mohou být akcie vypořádány. Tyto informace jsou v souladu s tím, co jsme psali již dříve.