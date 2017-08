Moneta: Výsledky hospodaření za 2Q/17

10.08.2017 09:00

Moneta dnes zveřejnila výsledky hospodaření za 2Q/17, které vnímáme mírně pozitivně. Na úrovni čistého zisku dokázala Moneta výrazně překonat naše i tržní odhady zejména vlivem jednorázového výnosu z prodeje finančních aktiv. Rovněž nákladová disciplína banky přispěla k lepší ziskovosti Monety za 2Q/17. Pozitivně vnímáme rovněž posilování tržních pozic Monety ve vybraných segmentech úvěrového trhu. Na druhou stranu jádrové výnosy Monety za 2Q/17 navázaly na slabší první čtvrtletí. Mírnou pozitivní reakci kurzu akcií na dnešní report předpokládáme rovněž v návaznosti na mírně vylepšený celoroční výhled.Čisté úrokové výnosy zaznamenaly za 2Q/17 meziroční pokles o výrazných 13,4 % na 1 824 mil. Kč, přičemž tržní konsensus počítal s vyššími hodnotami 1,87 mld. Kč. Pokles čisté úrokové marže z 5,9 % (2016) na 4,9 % je nepatrně výraznější oproti původním předpokladům vedení banky v důsledku většího poklesu marží v oblasti spotřebitelských úvěrů a vyššího podílu zajištěných úvěrů na úvěrovém portfoliu banky. Úvěrové portfolio banky za 1H/17 vzrostlo o 5% na 117,5 mld. Kč. Výkonné pohledávky se v brutto vyjádření za stejné období meziročně vzrostly o 8,9 %. Banka dosáhla v 1H/17 5,5% meziroční růst spotřebitelských úvěrů a na nově poskytnutých úvěrech v 1H/17 její tržní podíl činí 23 %. V souladu se svou vytčenou strategií dokázala posílit svůj tržní podíl v oblasti hypotečních úvěrů (4 % nově poskytnutých za 1H/17). Výrazný 31,5% meziroční nárůst zaznamenala Moneta na úvěrovém trhu v segmentu malých podniků. Poplatkové výnosy banky za 2Q/17 ve výši 460 mil. Kč byly rovněž nepatrně horší oproti tržní projekci. Negativní vliv na poplatkové výnosy banky má nadále přechod klientů k neplaceným běžným účtům a úbytek úvěrového portfolia generujícího poplatky. Pokles poplatkových výnosů banky tlumily meziročně vyšší poplatky z křížových prodejů. Ostatní výnosy ve výši 487 mil. Kč předčily naši projekci vlivem jednorázového příjmu z prodeje finančních aktiv (343 mil. Kč za 1H/17). Provozní náklady byly ve 2Q/17 meziročně nižší o 2 % na úrovni 1 146 mil. Kč a představovaly pro nás pozitivní překvapení. Meziroční nárůst osobních nákladů vykompenzovala banka nižšími administrativními náklady. Poměr provozních nákladů k výnosům dosáhl za 1H/17 příznivých hodnot 43,3 %. V souladu s naším očekáváním reportovala Moneta relativně nízké náklady na riziko ve výši 181 mil. Kč (-17 % r/r). V relativním vyjádření dosáhly rizikové náklady banky 46 b.b. průměrného úvěrového portfolia oproti celoročnímu výhledu 80 – 90 b.b. Čistý zisk ve výši 1 155 mil. Kč (-3,7 % r/r) výrazně předčil naše i tržní odhady zejména vlivem jednorázového výnosu z prodeje finančních aktiv. Kapitálová přiměřenost (CET 1) dosáhla na konci 1H/17 silných 18,4 %. Přebytečný kapitál banky (nad cílový poměr 15,5 % CET1) dosáhl ke konci 1H/17 výše 3,25 mld. Kč. Moneta mírně zlepšila výhled pro letošní rok. Nyní cíluje čistý zisk na úrovni 3,65 mld. Kč. Provozní náklady by měly dosáhnout 4,8 mld. Kč. Rizikové náklady by se měly za rok 2017 pohybovat v intervalu 60 – 70 b.b. Projekce hospodaření Monety za 2Q 2017 v mil. CZK2Q 2017Konsensus 2Q 2017 2Q17/2Q16 (%)2Q 2016 Čisté úrokové výnosy 1 824 1 870 -13,4 % 2 106 Čisté poplatky a provize 460 470 -6,4 % 498 Ostatní výnosy 487 n.a. 288 Provozní výnosy 2 771 2 500 -4,2 % 2 892 Provozní náklady (1 146) n.a. -2,0 % (1 169) Provozní zisk 1 625 n.a. -5,7 % 1 723 Náklady na riziko (181) (153) -17,0 % (218) Čistý zisk 1 155 910 -3,7 % 1 199 Michal Křikava, Fio banka, a.s.Michal Křikava, Fio banka, a.s.