MONETA: Zahajujeme analytické pokrývání akcií s cílovou cenou 92 Kč a doporučením "koupit"

01.06.2017 08:51

Souhrn: Předkládanou analýzou akciového titulu společnosti Moneta Money Bank (dále jen „Moneta“ nebo „Banka“) zahajujeme analytické pokrývání akcií Banky. Úvodní cílovou cenu pro akcie Monety s investičním horizontem 12 měsíců stanovujeme na úrovni 92 Kč za akcii. Ve vztahu k aktuální tržní ceně akcií společnosti to představuje potenciální kapitálový výnos 15 %. Se započtením předpokládané dividendy za rok 2017 ve výši 8,3 Kč na akcii (10,7% dividendový výnos) pak potenciální celkový výnos představuje 25 %. V souladu s naší interní metodikou zahajujeme analytické pokrývání akcií Monety při investičním doporučení „koupit“. Hospodářské výsledky Monety za 1Q/17 nás naplňují přesvědčením, že Banka s rezervou dosáhne vlastního výhledu pro čistý zisk v roce 2017 při hodnotách vyšších 3,5 mld. Kč (EPS 6,9 Kč). Naše projekce čistého zisku Monety v letošním roce (EPS 7,2 Kč) i v roce 2018 (EPS 6,8 Kč) je optimističtější v porovnání s tržními konsensuálními odhady (EPS 2017-18 6,8 Kč, respektive 6,5 Kč). Silná kapitálová vybavenost Monety (CET1 19,9%) umožní Bance při dosažení interního cíle pro kapitálovou přiměřenost (CET1 15,5 %) do roku 2019 dle našeho názoru vyplatit na dividendách v nejbližších dvou letech více než 100 % čistého zisku. Při námi očekávané dividendě 8,3 Kč za rok 2017 a 8,1 Kč za rok 2018 by ve vztahu k současné tržní ceně akcií Monety dosáhl dividendový výnos 10,4 %, respektive 10,1 %. V rámci tuzemského bankovního sektoru nadprůměrná rentabilita Banky (střednědobě udržitelné ROTE 15 %) a silná kapitálová pozice ospravedlňují z našeho pohledu valuační násobky při 1,6x P/BV (2017) a 11,1x P/E (2017). Investiční teze: Aktuální relativní ocenění akcií Monety na úrovni P/BV (2017) 1,6x a P/E (2017) 11,1x vyznívá dle našeho názoru pro akcie Monety vzhledem k nadprůměrné rentabilitě a silné kapitálové pozici příznivě. Navzdory předpokládanému poklesu čistého zisku v letošním (EPS 7,2 Kč) i příštím roce (EPS 6,8 Kč) považujeme při cílovém poměru kapitálové přiměřenosti (CET1) 15,5 % za střednědobě udržitelnou návratnost vlastního kapitálu (ROTE) na úrovni 15 %. To představuje výrazně nadprůměrné hodnoty v rámci tuzemského i středoevropského bankovního sektoru. Myslíme si, že další expanze valuačních násobků akcií Monety je ve střednědobém horizontu možná v návaznosti na 1) obrat v trendu klesajících provozních výnosů a čistého zisku Banky a 2) potvrzení dobré reputace managementu Společnosti, kterou si v prvním roce působení Monety na veřejně obchodovaných trzích získal splněním všech cílů, které investorům v rámci primárního úpisu představil (často se značným časovým předstihem vůči původnímu plánu) a transparentní komunikační politikou. Obrat v trendu klesajících výnosů a čistého zisku předpokládáme nejdříve v roce 2019 v kontextu stabilizace čistého úrokového výnosů a poplatkových výnosů Banky. Ke stabilizaci úrokových výnosů by měla přispět i postupná normalizace měnové politiky ČNB. První zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB o 0,25 % předpokládáme již ve 4Q/17. Akcie Monety Money Bank vnímáme na současných úrovních jako atraktivní zejména vzhledem k přetrvávající silné kapitálové pozici Banky. Kapitálová přiměřenost Banky (CET1 19,9 %) výrazně převyšuje cílový stav managementu pro střednědobý horizont ve výši 15,5 %. Bankovní dům disponuje v tuto chvíli přebytečným kapitálem ve výši cca 3,9 mld. Kč (7,6 Kč na akcii), což představuje téměř 10 % tržní kapitalizace Monety. Po vynaložení kapitálu v souvislosti se zavedením IFRS 9 (cca 1 mld. Kč v 1Q/18), předpokládaným růstem úvěrového portfolia (odhad 1,1 mld. Kč absorpce kapitálu) a růstem nehmotných aktiv (0,5 mld. Kč) by zůstatek přebytečného kapitálu měl být rozdělen v letech 2017 - 2018 mezi akcionáře Banky ve formě dividend. Předpokládáme, že management Monety využije v rámci dividendové politiky přebytku kapitálu k posílení atraktivity akcií Monety při překlenutí období klesajících výnosů a čistého zisku v letech 2017 – 2018. V nejbližších dvou letech proto očekáváme výrazně vyšší výplatní poměr pro dividendu než managementem deklarované minimum 70 % čistého zisku. Kapitálová pozice Banky umožňuje dle našeho názoru při zvážení organických růstových příležitostí Monety a za předpokladu dosažení cílového stavu kapitálového poměru CET1 15,5 % v roce 2019 vyplatit na dividendách v nejbližších dvou letech více než 100 % čistého zisku. Při uvažovaném výplatním poměru 115 – 120 % čistého zisku pro období 2017-18E předpokládáme návrh dividendy 8,3 Kč (2017) a 8,1 Kč (2018) při kumulativním dividendovém výnosu 20,5%. Největší rizika pro naplnění naší cílové ceny představují z našeho pohledu 1) potenciální zvýšení kapitálových požadavků ze strany ČNB (možná revize ve 3Q/17), 2) přísnější podoba dalších regulatorních požadavků (MREL, IFRS9), 3) dlouhodobě přetrvávající konkurenční tlak na úvěrové marže zejména v oblasti spotřebitelského úvěrování a 4) zhoršení makroekonomického prostředí České republiky s negativním dopadem na obchodní objemy banky a strmější nárůst rizikových nákladů. Michal Křikava, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/194798_OCE_MMB_06_01_2017.pdf