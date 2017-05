Moneta zveřejní výsledky za 1Q

10.05.2017 09:05

Moneta zveřejní zítra ráno výsledky hospodaření za 1Q 2017. Nadále by měl pokračovat výrazný pokles úrokových marží a úrokových výnosů, naopak úvěrové portfolio by mělo pokračovat v růstu, který se obnovil v minulém kvartále. Výnosy z poplatků a provizí by měly být relativně stabilní po prudkém propadu v minulém roce. Výnosy z obchodování by pak stejně jako u ostatních bank měly být podpořeny zvýšenou aktivitou v oblasti zajišťovacích operací před koncem intervencí ČNB. Očekáváme 6% růst provozních nákladů. Kromě růstu personálních nákladů se v ostatních provozních nákladech ještě projeví některé jednorázové náklady související s oddělením IT systémů od GE. Opravné položky by měly zůstat na nízké úrovni vzhledem k pozitivnímu vývoji ekonomiky a klesajícímu podílu nesplácených úvěrů. Výsledkem popsaného vývoje je projekce čistého zisku na úrovni 934 mil. Kč (-13 % r/r). První čtvrtletí by nemělo být z pohledu investorů příliš zajímavé. Společnost již dříve dala poměrně podrobný výhled pro tento rok, a investoři tak budou sledovat, zda vývoj za 1Q je v souladu s tímto výhledem. mil. Kč J&T e1Q17 1Q16 r/r Čisté úrokové výnosy 1 927 2 176 -11% Poplatky a provize 488 490 0% Ostatní provozní výnosy 218 107 104% Provozní výnosy 2 633 2 773 -5% Provozní náklady -1 250 -1 182 6% Provozní zisk 1 383 1 591 -13% Opravné položky -208 -237 -12% Zisk před zdaněním 1 175 1 354 -13% Čistý zisk 934 1 079 -13% Zdroj: J&T Banka, Moneta