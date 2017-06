Monsanto představilo výsledky za 3Q, pomohla mu rekordní výsadba sóji

28.06.2017 15:36

Agrochemická společnost Monsanto představila výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2017. Výsledky společnosti Monsanto (MON) za 3Q FY 2017 3Q FY 2017Konsensus 3Q 20173Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 4,230 4,17 4,189 Čistý zisk (mil. USD) 843 -- 717 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,93 1,77 2,17 Výsledky Výsledky Monsanta překonaly očekávaní díky prodejům semen geneticky modifikované sóji. Američtí farmáři letos vysadili rekordních 89,5 akrů sóji, odhaduje vláda. Popularita sóji jde částečně na vrub přesunu od kukuřice. Výhled Společnost potvrdila, že celoroční očištěný zisk se bude blížit horní mezi rozmezí 4,5 až 4,9 USD na akcii. Analytici v průměru očekávali 4,84 USD na akcii. Monsanto očekává, že fúze s německým Bayerem by měla být dokončena do konce roku. Monsanto (MON) včera uzavřelo na 117,25 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 51,5 P/E 21,8 Vývoj za letošní rok (%) +11,4 Očekávané P/E 24,2 52týdenní minimum (USD) 97,4 Prům. cílová cena (USD) 124,2 52týdenní maximum (USD) 118,2 Dividendový výnos (%) 1,8 Zdroj: Monsanto, BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.