Monsanto ve 2Q překonalo očekávání analytiků na úrovni tržeb i zisku

05.04.2017 16:56

Největší světový pěstitel semen Monsanto představil výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2017. Společnosti se podařilo překonat očekávání všech analytiků na úrovni tržeb i zisku. Výsledky společnosti Monsanto (MON) za 2Q FY 2017 2Q FY 2017Konsensus 2Q 20172Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 5,074 4,732 4,532 Čistý zisk (mld. USD) 1,368 -- 1,063 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 3,19 2,792 2,42 Finanční výsledky Tržby a očištěný zisk na akcii překonaly odhady všech analytiků oslovených agenturou Bloomberg. Monsanto těžilo z růstu ziskovosti prodejů semen kukuřice a sóji, absence vlivu oslavení argentinského pesa a prodeje divize Latitude. „Jsme potěšeni vynikajícími výsledky za první polovinu roku a silné druhé čtvrtletí navzdory obtížným makroekonomickým podmínkám pro zemědělství,“ řekl Hugh Grant, výkonný ředitel společnosti. Monsanto ve druhých čtvrtletích fiskálních roků obvykle zaznamenává nejsilnější tržby vzhledem k sezónní poptávce farmářů se severní polokoule a posezónním objednávkám z jižní Ameriky. Americká vláda v reportu z minulého týdne uvedla, že letos očekává rekordní výsadbu sóji. Monsanto očekává celoroční zisk na horní hranici výhledu a dokončení fúze s Bayerem do konce roku Monsanto očekává, že celoroční očištěný zisk na akcii se bude blížit spíše horní hranice mezi dříve indikovaného rozmezí 4,5 až 4,9 USD. Analytici projektovali 4,75 USD na akcii. Společnost očekává, že do konce roku dokončí fúzi s Bayerem. Monsanto Co (MON) +1 % na 115,92 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 50,8 P/E 20,8 Vývoj za letošní rok (%) +10,2 Očekávané P/E 24,4 52týdenní minimum (USD) 84,8 Prům. cílová cena (USD) 122,9 52týdenní maximum (USD) 116,4 Dividendový výnos (%) 1,9 Zdroj: Monsanto, BayerJan Tománek, Fio banka, a.s.