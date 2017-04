Morgan Stanley výsledky za 1Q 2017 výrazně předčila očekávání analytiků

20.04.2017 10:36

Pozitivní se jeví zejména výrazný nárůst výnosů z obchodování s nástroji s pevným výnosem. Dařilo se však také celému segmentu investičního bankovnictví. Akcie banky včera rostly. Výsledky společnosti Morgan Stanley (MS) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 9,75 9,29 7,79 Čistý zisk (mld. USD) 1,93 1,65 1,13 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1 0,90 0,55 Zisk i výnosy nad očekáváním Investiční společnost Morgan Stanley navázala na veskrze pozitivní výsledky svých konkurenčních bank z minulého týdne, když výsledky za první kvartál tohoto roku překonaly očekávání analytiků. Čistý zisk společnosti meziročně vzrostl o více než 80 %, tržby byly také výrazně nad konsensem. Výrazný růst výnosů z obchodování s cennými papíry s fixním výnosem Za pozitivními výsledky společnosti stojí zejména čísla z obchodování s cennými papíry s fixními výsledky. Morgan Stanley se povedlo v meziročním srovnání zdvojnásobit nárůst výnosů z obchodování s nástroji s fixním výnosem, když za první kvartál tohoto roku banka oznámila výnosy ve výši 1,71 miliardy dolarů proti 873 milionům v roce předchozím. Velmi dobře si vedlo také investiční bankovnictví v užším významu slova, když poplatky za úpis akcií a emisi dluhopisů vykázaly taktéž více než dvojnásobná čísla ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2016. Jedná se o 390 milionů, repsektive 531 milionů dolarů. Celkové výnosy z investičního bankovnictví dosáhly 1,54 miliardy dolarů. Výnosy z tradingu posléze 3,24 miliardy dolarů. Celkové neúrokové výnosy na 8,98 miliard dolarů z předchozí hodnoty 6,89 miliard dolarů. Stabilní kapitálová pozice Výnosy klíčových divizí Institutional Securities a Wealth Management vykázaly celková čísla ve výši 5,15 miliardy dolarů, respektive 4,06 miliardy dolarů. Morgan Stanley zvýšila hodnotu aktiv ve správě na 2,19 bilionu dolarů. Návratnost vlastního kapitálu v prvním kvartále dosáhla 10,7 %. Velice stabilní se jeví kapitálové pozice banky. Ukazatel kmenového kapitálu Tier 1 činí v současné chvíli 17,4 %. „V prvním čtvrtletí tohoto roku jsme reportovali jeden z našich vůbec nejlepších výsledků“, okomentoval report CEO známé investiční banky James Gorman. Morgan Stanley tak výrazně předčila úterní výsledky konkurenční banky Goldman Sachs, která naopak zůstala za očekáváním. Více informací o výsledcích společnosti jsou k dispozici zde. Akcie Morgan Stanley včera po oznámení výsledků rostly. Morgan Stanley (MS) včera uzavřela na 42,04 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 77,9 P/E 12,3 Vývoj za letošní rok (%) -0,5 Očekávané P/E 12,3 52týdenní minimum (USD) 23,1 Prům. cílová cena (USD) 48,3 52týdenní maximum (USD) 47,3 Dividendový výnos (%) 1,8 Zdroj: Morgan Stanley, The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.