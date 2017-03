Na projektu rozdělení společnosti se nepracuje, prozradil generální ředitel ČEZu Beneš

13.03.2017 13:56

O rozdělení polostátní společnosti se začalo spekulovat na startu února. Generální ředitel společnosti Daniel Beneš v rozhovoru pro Radiožurnál v pondělí oznámil, že k rozdělení společnosti v nejbližší době určitě nedojde.Podle slov generálního ředitele ČEZu Daniela Beneše se zatím společnost dělit nebude. Beneš to řekl v rozhovoru pro Radiožurnál v reakci na zprávy, které spekulovaly o možném rozdělení energetické společnosti. „Chtěl bych všechny uklidnit, nepracujeme teď na projektu rozdělení ČEZu a nic takového na valné hromadě 2017 určitě nečekejte,“ prozradil v rozhovoru nejvýše postavený muž polostátního giganta. O možném rozdělení ČEZu se začalo spekulovat na začátku února. Média psala o tom, že by k rozdělení energetické firmy mohlo dojít na základě protichůdných postojů akcionářů v čele s ministerstvem financí. Rozdělení by mělo usnadnit výstavbu jaderných bloků, jelikož stát by se již nemusel ohlížet na minoritní akcionáře. Média tehdy reagovala na slova samotného Beneše, který poukazoval na příklady německých společností RWE či E.ON, ve kterých má stát v jedné z částí firmy menší podíl a druhá je zcela státní. Zmíněné německé společnosti přistoupily k rozdělení kvůli oddělení jaderných elektráren a zdrojů konvenčních od těch obnovitelných. ČEZ se s vládou nemůže na financování stavby nových bloků jaderných elektráren nemůže dohodnout již dlouhobě. Ministr financí Andrej Babiš chce, aby výstavbu zafinancoval ČEZ. Problémem však je, že riziko investice by tak nesli i minoritní akcionáři. Český stát v současné době vlastní zhruba 70 % podíl ve společnosti. Akcie ČEZ dnes na pražské burze rostou o 0,23 %. Zdroj: Rozhlas František MašekFio banka, a.s.