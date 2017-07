Na US trzích se vybírají zisky.

28.07.2017 20:31

Index Dow Jones +0,03 % na 21803,04 b. Index S&P 500 -0,25 % na 2469,16 b. Index Nasdaq Composite -0,14 % na 6373,381 b.V pátek americké akciové trhy korigují předchozí zisky a ustupují z historických maxim. Index Dow Jones přidává nepatrných 0,03% a S&P 500 se pohybuje v červeném a ztrácí 0,25%. Investoři dnes čekali na report HDP země, který ukázal, že HDP rostlo mírně pod odhady analytiků. HDP USA meziročně ve druhém čtvrtletí 2017 přidalo 2,6%, mírně pod odhady 2,7%. V prvním čtvrtletí po revizi +1,2%. Na základě toho EUR posílilo skokově proti USD a nyní se pohybuje na úrovni 1,1750. Pod tlakem jsou dnes akcie výrobců tabáku, protože byla zveřejněna zpráva, že zámořský Úřad pro kontrolu potravin a léčiv ( FDA ) představil plán na nové omezení tabákových produktů. Snahou regulátora je je snížit podíl obsahovaného nikotinu ve výrobcích pod úroveň vedoucí k závislosti. Regulace by se měla dotýkat jen nově zaváděných produktů, jako například jsou elektronické cigarety. Z těchto důvodů se nedaří akciím producentů tabákových výrobků, jako je Altria Group ( MO ), která ztrácí více než 8%, dále také konkurenční Philip Morris Intl. ( PM ), který na začátku seance nabral ztrátu více než 6%, ale nyní ztrátu koriguje na 0,1%. Naopak se dnes daří žlutému kovu, kde po datech HDP USA zlato atakuje úroveň 1269,5 USD/Troj.unci a přidává 0,85%. Tato situace vyhovuje akciím těžařů zlata a z těchto důvodů akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold Corp. ( ABX ) přidávají necelých 1,6% a také konkurenční Randgold Resources ( GOLD ) také obchoduje silnější o 1%. Za zmínku stojí také akcie těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které si odepisují necelá 3%. Cena ropy nadále posiluje pod vlivem slovních intervencí v čele se Saúdskou Arábií a to v kombinaci se silným poklesem zásob ropy v USA. Cena WTI se dnes dostává nad hodnotu 49,6 USD/barel a posiluje o 1,24%. Z toho těží akcie těžebních společností, jako Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ), který přidává necelých 1,9% a také Marathon Oil Corp. ( MRO ), který posiluje o necelé 1%. Daří se také akciím dodavatele a výrobce těžního zařízení Schlumberger ( SLB ) s nárůstem o necelé 1%. Za zmínku dnes stojí akcie amerického výrobce solárních panelů a developera solárních projektů First Solar ( FSLR ). Společnost reportovala čistý zisk ve 2Q. ve výši 52 mil. USD tj. 50 centů na akcii v porovnání s čistou ztrátou ve výši 11,4 mil. USD tj. 11 centů na akcii před rokem. Čisté tržby činily 623,3 mil. USD, když analytici očekávali prodeje ve výši 556,4 mil. USD. Společnost zároveň zvýšila výhled výnosů díky rostoucí poptávce po svých solárních produktech. Akcie v dnešní seanci si připisují více než 10%. Na růstové vlně se dnes vezou akcie čínského internetového vyhledavače Baidu Inc. ( BIDU ), který se pochlubil nárůstem zisku ve 2Q. o 83,5%. Podle analytiků hospodaření společnosti vykazuje známky oživen a to i po loňském tvrdém zákroku čínských regulátorů vůči reklamám na internetových stránkách společnosti. Akcie First Solar ( FSLR ) se tak těší zájmu investorů a posilují o více než 11%. Naopak pod tlakem je dnes výrobce hraček Mattel ( MAT ), který prohloubil ve 2Q. ztrátu na 56,1 mil. USD z 19,1 mil. USD. Prodej známých panenek Barbie již klesl třetí čtvrtletí za sebou. Akcie oslabují více než 8%. Index S&P 500 -0,25 % na 2469,16 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Zdravotní péče +0,3 % Nezbytná spotřeba -1,2 % Finanční sektor +0,1 % Telekomunikace -0,9 % Reality 0 % Zbytná spotřeba -0,9 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Align Technology (ALGN) +9,7 % Flowserve Corp (FLS) -11 % Mohawk Industries (MHK) +5,1 % Starbucks Corp (SBUX) -9,6 % Expedia (EXPE) +4,0 % Goodyear Tire & Rubber (GT) -8,5 % Hartford Financial Services Group (HIG) +3,9 % Altria Group (MO) -8,4 % Rockwell Collins (COL) +3,6 % Mattel (MAT) -8,1 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.