Nabídka na odkup akcií Pegasu ve výší 1010 Kč za akcii je maximální možná, říká Dyba z R2G Rohan

19.07.2017 08:36

Pegas včera zveřejnil tiskovou zprávu, kde doporučuje akcionářům v mezidobí do schůze představenstva nepodnikat ve vztahu k nabídce žádné kroky.Nabídka je maximální možná, říká Dyba Ředitel nových investic společnosti R2G Rohan Czech včera v rozhovoru pro Hospodářské noviny (HN) řekl, že nabídka na odkup akcií Pegasu ve výši 1010 korun za akcii je maximální možná, kterou jeho firma za textilku nabídla. „Dlouho a pečlivě jsme zvažovali, jakou cenu nabídneme a vzhledem k výkonnosti Pegasu jsme stanovili cenu maximálně možnou,“ prozradil pro HN Dyba i přesto, že cena akcií Pegasu se během včerejší seance dostala nad nabídkovou cenu, když uzavřela na 1020 korunách za akcii. Tiskové prohlášení Pegasu Pegas Nonwovens včera na svůj web umístil tiskové prohlášení o tom, že nabídku R2G bere na vědomí. V krátké době by se tak mělo sejít představenstvo společnosti, aby uvedené oznámení projednalo. V prohlášení také stojí, že v mezidobí se akcionářům doporučuje, aby nepodnikali žádné kroky ve vztahu k této nabídce. Celé prohlášení k dispozici zde. Zdroj: Hospodářské noviny, Pegas Nonwovens .František Mašek, Fio banka, a.s.