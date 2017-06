Navzdory závěrečnému růstu zámoří v červeném

12.06.2017 22:16

Navzdory závěrečné růstové korekci uzavřely zámořské trhy v červených číslech.Technologické tituly znovu sužovaly výprodeje, které začaly během páteční seance. Gigant Apple například ztratil během dnešní seance 2,4%, od pátečního openu si odepsal již více než 6%. Prodejní tlak na ostatních segmentech trhu byl o poznání slabší. Indexy DJIA a SP500 uzavřely obchodování se ztrátou cca 0,1%, zatímco kompozitní NASDAQ oslabil o 0,5%. Index Dow Jones -0,17 % na 21236,43 b.Index S&P 500 -0,1 % na 2429,43 b.Index Nasdaq Composite -0,52 % na 6175,465 b. Index S&P 500 -0,1 % na 2429,43 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Telekomunikace +0,9 % Informační technologie -0,8 % Energie +0,7 % Základní materiály -0,5 % Reality +0,6 % Utility -0,2 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Under Armour (UAA) +5,1 % Netflix (NFLX) -4,6 % Under Armour (UA) +4,4 % IDEXX Laboratories (IDXX) -4,0 % General Electric (GE) +3,9 % Albemarle Corp (ALB) -3,8 % AutoNation (AN) +3,5 % Equinix (EQIX) -3,6 % Kimco Realty Corp (KIM) +3,3 % Skyworks Solutions (SWKS) -3,3 % Daniel MarvánFio banka, a.s.